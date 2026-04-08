ПСЖ благодаря суперголам обыграл "Ливерпуль" в четвертьфинале Лиги чемпионов (видео)
Парижский суперклуб приблизился к полуфиналу главного еврокубка
В среду, 8 апреля, французский "Пари Сен-Жермен" принимал английский "Ливерпуль" в рамках матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. Игра состоялась в Париже (Франция).
Что нужно знать
- ПСЖ победил "Ливерпуль"
- Парижане — действующие чемпионы ЛЧ
- Судила игру испанская бригада арбитров во главе с Хосе Марией Санчесом
Встреча, проходившая на стадионе "Парк-де-Пренс", завершилась со счетом 2:0 в пользу парижан. Об этом сообщает "Телеграф".
Парижане в начале игры показали феноменальное владение мячом, подготавливая атаки по несколько минут, однако пробить оборону из пятерых защитников французской команде было сложно. На 11-й минуте Дезире Дуэ нашел выход из данной ситуации. Французский форвард проник в чужую штрафную, развернулся и неожиданно пробил — мяч по невероятной траектории поразил ворота Мамардашвили. "Ливерпуль" после этого проснулся и начал создавать моменты у ворот ПСЖ.
Во втором тайме ПСЖ владел ощутимым преимуществом, что вылилось во второй гол. На 65-й минуте Хвича Кварацхелия после передачи Невеша издевательски прошел защитника и вратаря Красных, после чего закатил мяч в пустые ворота.
ПСЖ – "Ливерпуль" — 2:0
Голы: Дуэ, 11, Кварацхелия, 55.
Предупреждения: Гомес, 28, Макалистер, 30.
ПСЖ: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Нуну Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Жоау Невеш, Дуе (Ли, 77), Дембеле (Эрнандес, 88), Кварацхелия
"Ливерпуль": Мамардашвили, Гомес, Конате, ван Дейк, Керкез (Робертсон, 78), Гравенберх, Макаллистер, Собослаи (Джонс, 78), Вирц (Гакпо, 78), Экитике (Исак, 78), Фримпонг (Ньони, 90)
Отметим, украинский центрбек ПСЖ Илья Забарный наблюдал за игрой со скамейки запасных.
Полный видеообзор матча ПСЖ — "Ливерпуль". Видео предоставлено Megogo.
Отметим, ответная игра между командами запланирована на 14 апреля в Ливерпуле (Великобритания). Победитель 2-матчевого противостояния выйдет в полуфинал ЛЧ, где сыграет против победителя дуэли "Реал" — "Бавария". К слову, испанцы проиграли в первой игре немцам (1:2).