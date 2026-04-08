ПСЖ благодаря суперголам обыграл "Ливерпуль" в четвертьфинале Лиги чемпионов (видео)

Парижский суперклуб приблизился к полуфиналу главного еврокубка

В среду, 8 апреля, французский "Пари Сен-Жермен" принимал английский "Ливерпуль" в рамках матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. Игра состоялась в Париже (Франция).

Что нужно знать

ПСЖ победил "Ливерпуль"

Парижане — действующие чемпионы ЛЧ

Судила игру испанская бригада арбитров во главе с Хосе Марией Санчесом

Встреча, проходившая на стадионе "Парк-де-Пренс", завершилась со счетом 2:0 в пользу парижан. Об этом сообщает "Телеграф".

Парижане в начале игры показали феноменальное владение мячом, подготавливая атаки по несколько минут, однако пробить оборону из пятерых защитников французской команде было сложно. На 11-й минуте Дезире Дуэ нашел выход из данной ситуации. Французский форвард проник в чужую штрафную, развернулся и неожиданно пробил — мяч по невероятной траектории поразил ворота Мамардашвили. "Ливерпуль" после этого проснулся и начал создавать моменты у ворот ПСЖ.

Во втором тайме ПСЖ владел ощутимым преимуществом, что вылилось во второй гол. На 65-й минуте Хвича Кварацхелия после передачи Невеша издевательски прошел защитника и вратаря Красных, после чего закатил мяч в пустые ворота.

ПСЖ – "Ливерпуль" — 2:0

Голы: Дуэ, 11, Кварацхелия, 55.

Предупреждения: Гомес, 28, Макалистер, 30.

ПСЖ: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Нуну Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Жоау Невеш, Дуе (Ли, 77), Дембеле (Эрнандес, 88), Кварацхелия

"Ливерпуль": Мамардашвили, Гомес, Конате, ван Дейк, Керкез (Робертсон, 78), Гравенберх, Макаллистер, Собослаи (Джонс, 78), Вирц (Гакпо, 78), Экитике (Исак, 78), Фримпонг (Ньони, 90)

Статистика матча ПСЖ - "Ливерпуль"

Отметим, украинский центрбек ПСЖ Илья Забарный наблюдал за игрой со скамейки запасных.

Полный видеообзор матча ПСЖ — "Ливерпуль". Видео предоставлено Megogo.

Отметим, ответная игра между командами запланирована на 14 апреля в Ливерпуле (Великобритания). Победитель 2-матчевого противостояния выйдет в полуфинал ЛЧ, где сыграет против победителя дуэли "Реал" — "Бавария". К слову, испанцы проиграли в первой игре немцам (1:2).