Футболист сборной Украины забил супергол в топ-чемпионате (видео)

Украинский футболист славится своими дальними ударами

В воскресенье, 12 апреля, полузащитник "Дженоа" и сборной Украины Руслан Малиновский отметился голом в чемпионате Италии сезона 2025/26. Это произошло в домашней игре 32-го тура против "Сассуоло".

Что нужно знать

"Дженоа" принимает "Сассуоло"

Малиновский забил гол ударом из-за пределов штрафной

Руслан сделал 9-е голевое действие в сезоне

Украинец отметился эффектным ударом с дальней дистанции. Об этом сообщает "Телеграф".

На 18-й минуте игры Бальданци вывел Руслана на ударную позицию. Малиновский обработал мяч, а вторым касанием отправил его с метров 20-ти в ближнюю девятку — кипер даже не шевельнулся.

32-летний футболист сделал 9-е голевое действие в сезоне. На его счету 6 голов и 3 ассиста в 31 матче на клубном уровне. Контракт украинца с "Дженоа" действует до 30 июня 2026 года.

Напомним, сборная Украины не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026. Сине-желтые не смогли пройти Швецию (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации европейского отбора. Ранее украинцы не смогли попасть на Мундиаль напрямую, заняв второе место на групповом этапе квалификации.