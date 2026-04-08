Фьюри - Махмудов: где и когда смотреть бой

"Цыганский король" возвращается на ринг

В субботу, 11 апреля, в Лондоне (Великобритания) состоится большой вечер бокса. В главном поединке шоу британец Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) сразится с россиянином Арсланбеком Махмудовым (21-2, 19 KO).

Что нужно знать

Фьюри возвращается на ринг после двух поражений от Усика

Соперник британца — россиянин, который прячется под флагом Канады

Бой Фьюри — Махмудов покажет Netflix

В прямом эфире в Украине бой Фьюри — Махмудов покажет медиа-платформа Netflix. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Для просмотра вечера бокса в Лондоне на Netflix необходима подписка. Стоимость от 4,99 евро/месяц (около 250 грн в месяц). Шоу бокса на Netflix стартует в 21:00 по киевскому времени. Главный бой ориентировочно начнется ближе к полуночи.

Отметим, на данный момент чемпионскими поясами WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе владеет украинец Александр Усик (24-0, 15 КО). Титул WBO отошел Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО), после того, как Усик отказался от обязательной защиты. Оба проведут бои в мае 2026 года.

Сейчас Александр ведет подготовку к поединку против "Короля кикбоксинга" Рико Верховена. Это шоу пройдет в Египте возле пирамид. К слову, украинский "Кот" является безоговорочным фаворитом. Добавим, что Александр может потерять чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером.