Наконец-то вместе: жена Усика показала, как выглядит чемпион после боя с Верховеном (фото)

Около трех месяцев Усик был в тренировочном лагере, поэтому не виделся с женой и детьми

Жена чемпиона мира Александра Усика Екатерина после долгой разлуки наконец-то показала совместное фото с мужем после его большого боя против Рико Верховена, который состоялся 23 мая. На снимке любимая боксера стоит рядом с ним, улыбается и выглядит так, будто последние несколько месяцев ждала именно этого момента.

Милой фотографией Екатерина поделилась на своей странице в Инстаграмм. Последние почти три месяца супруги практически не виделись.

Все это время Усик провел в тренировочном лагере перед громким поединком, который прошел 23 мая в Гизе у египетских пирамид. Сам боксер обычно максимально изолировался от внешнего мира и полностью сосредоточился на подготовке.

Александр Усик с супругой. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Екатерина же весь этот период активно поддерживала мужчину. Еще до боя она публиковала атмосферные фото из Египта, где позировала на фоне пирамид, и сразу стало ясно, что жена чемпиона приехала рядом с любимым в этот важный момент.

Что известно о бое Усика и Верховена

23 мая Александр Усик вышел на ринг против легенды кикбоксинга Рико Верховена в рамках масштабного шоу "Glory in Giza", организованного под открытым небом у пирамид в Египте. На кону стоял чемпионский титул WBC в тяжелом весе.

Александр Усик, Рико Верховен. Фото: instagram.com/usykaa

Для Верховена это сражение стало одним из самых громких вызовов в карьере, ведь нидерландец является многолетней звездой кикбоксинга, но в профессиональном боксе не имел такого опыта, как Усик. Несмотря на это, поединок оказался гораздо сложнее, чем ожидали многие фанаты.

Усик в итоге одержал победу нокаутом в 11 раунде и защитил свои титулы. Накануне поединка Усик также растрогал фанатов еще одной деталью — он прибыл на арену с маленькой игрушечной ослей, которую ему подарила дочь.

