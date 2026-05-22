Проезд в Киеве по 30 гривен: экономист рассказал, почему объяснение от КГГА притянуто за уши

Эксперт показал манипуляции в стоимости проезда

В КГГА рассказали, почему решили установить новый тариф на проезд в коммунальном транспорте в размере 30 грн. Экономический эксперт, кандидат наук по государственному управлению Юрий Гаврилечко раскритиковал предложенное обоснование, потому что убежден, что часть показателей даже не касается стоимости билетов.

Своим мнением Юрий Гаврилечко поделился в комментарии "Телеграфу". По его расчетам, цены на билеты должны не повышаться, а существенно снизиться.

Какие факторы повлияли на цену: объяснение КГГА

В столичной администрации утверждают, что заложили в стоимость билетов расходы на энергоресурсы, топливо, ремонт подвижного состава и конкурентную оплату труда работников.

"Тариф в размере 30 грн рассчитан по фактическим расходам предприятий в 2025 году", – говорится в сообщении.

По данным КГГА, анализ этих расходов свидетельствует о существенном росте отдельных показателей:

расходы по оплате труда и начисления за электроэнергию в столичном метро выросли на 61,7% и 66,9% соответственно;

расходы КП "Киевпасстранс" на горюче-смазочные материалы увеличились на 74,8%, а на ремонт и техобслуживание инфраструктуры и подвижного состава — на 63,3%.

При этом объемы перевозок коммунальных транспортных предприятий снизились в среднем на 42% по сравнению с показателями 2018 года.

Также в столичной администрации опубликовали инфографику с пятью экономическими показателями, рост которых учитывался в ценообразовании: общий индекс потребительских цен, минимальная зарплата и средняя зарплата по Киеву, стоимость электроэнергии и дизельного топлива.

В КГГА объяснили, что вынуждает поднимать цены на проезд.

Три критерия не имеют отношения к себестоимости

Экономический эксперт Юрий Гаврилечко раскритиковал предоставленное в КГГА обоснование новой цены на проезд. По его словам, из пяти указанных критериев три – вообще не касаются себестоимости продукции.

"Потому что общий индекс потребительских цен – это вообще ни о чем. Я не говорю даже о том, что Госстат его считает с потолка. И, соответственно, он никоим образом к реальности не привязан. Я говорю о том, что средний показатель увеличения индекса потребительских цен ничего общего не имеет с расчетом себестоимости услуг", – пояснил специалист.

Гаврилечко утверждает, что нет ни одного документа, позволяющего использовать этот показатель именно в расчете себестоимости, ведь он создается по расходному принципу.

"Далее рост минимальной заработной платы. Опять же, ни при чем. Потому что при расчетах берутся изменения заработных плат, то есть расходов на оплату труда, простите, относящихся к производству услуги. Минимальная зарплата каким-то образом касается производства услуг сама по себе? Нет", — сказал экономист и добавил, что то же относится к показателю средней заработной платы в Киеве.

По словам эксперта, таким образом остается только два показателя, действительно влияющих на себестоимость проезда. Это рост стоимости топлива и электроэнергии.

Какая экономически обоснованная стоимость проезда в Киеве

Гаврилечко отметил, что с 2018 года, когда в последнее время повышалась цена проезда в Киеве, расходы на оплату труда выросли менее чем на 70%, а на топливо и электроэнергию примерно на 74%.

"А вот поднять тарифы они планируют в четыре раза. То есть на 300%. Странным ничего не кажется?", – спрашивает экономист.

Что касается снижения объема перевозок на 42%, эксперт задал вопрос, за счет чего это произошло.

"А уменьшился он в первую очередь за счет того, что интервалы движения транспорта втрое, по меньшей мере, увеличились", – пояснил Гаврилечко.

Он отметил, что услуг стали оказывать в три раза меньше, а количество потребителей услуг уменьшилось всего на 40%. Таким образом, прибыль увеличилась в полтора раза.

"Соответственно, берем обе части уравнения и пытаемся как-то между собой соединить. Следовательно, прибыль увеличилась в три раза, то есть на 200%. Расходы увеличились на 70%. То есть это что? Это треть роста прибыли", – подсчитал экономист.

По его мнению, экономически обоснованный тариф должен быть вдвое меньше, чем сейчас – 4 гривны.

"Это экономический расчет. Это себестоимость. Мы же о себестоимости ведем речь. Соответственно, средняя себестоимость в Киеве проезда в транспорте 4 грн с учетом того, что они нарисовали у себя. Это их цифры, я же не беру свои, а беру их", – сказал эксперт.

Он уточнил, что добавил только показатель уменьшения частоты движения, который легко проверяется. В 2018 году средний интервал между поездами метро был около 1,5 минуты, а сейчас 5. То же касается и других видов коммунального транспорта.

Камбек в 2018 год: что произошло с зарплатами водителей и машинистов

Гаврилечко напомнил, как во время поднятия тарифов в 2018 году в КГГА говорили, что все эти деньги должны пойти на заработные платы работникам метрополитена и "Киевпасстранса".

"Можете взять финансовые отчеты "Киевпасстранса", посмотреть на валовой доход и на расходы на фонд оплаты труда. И потом с удивлением увидеть, что тогда увеличение стоимости проезда должно было привести к увеличению заработных плат до как минимум 39 000 грн. Вы где-то видели в "Киевпасстрансе" в 2018 году такие заработные платы? Их и сейчас нет", – заметил эксперт.

Ранее "Телеграф" сравнил цены на проезд в Киеве, Варшаве, Берлине и Праге. Выяснилось, что даже после июльского повышения тарифов в Киеве разовый билет будет самым дешевым. В то же время, проездные будут значительно дороже, чем в европейских столицах.