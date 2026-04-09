Памятник Максиму Нелипе: в КГГА объяснили, почему его семья собирает деньги

В КГГА объяснили правила установления "козачьих крестов" за бюджетные средства

Почти год прошел после гибели военного, актера и телеведущего Максима Нелипы, а его семья до сих пор не может установить на могиле унифицированный памятник для защитника. Причина – формальная: место захоронения. "Телеграф" обратился в КГГА с вопросом — почему так получилось, что город не участвует в обустройстве могилы защитника и насколько ситуация массовая.

Захоронение вне сектора

Как рассказал брат погибшего Андрей Нелипа, Максима похоронили на Байковом кладбище рядом с родными — за пределами так называемого "сектора почетных захоронений". Именно это, по его словам, и стало препятствием – городская программа установки "козацких крестов" здесь не действует.

Семья уже подготовила место для памятника и даже подписала договор, однако впоследствии выяснилось, что установка за счет бюджетных средств "невозможна". "И то, что Макс — защитник Украины, выдающаяся личность, киевлянин, имеет орден "За заслуги" и, казалось бы, заслужил такую помощь, — не имеет значения. Не предусмотрено. Мы уже там и заказали бетонное основание, и вроде бы все подготовили. Нам обещали. Даже договор подписали. Но нет, как выяснилось — нельзя, ошибка", — пишет Андрей Нелипа. Теперь близкие вынуждены собирать не менее 150 тысяч гривен самостоятельно.

Могила Максима Нелипы/Источник: facebook.com/irina.angelova.902

Памятники за бюджетные средства только на определенных участках

"Телеграф" обратился в КГГА с запросом — где прячут украинских защитников за бюджетные средства, на каких условиях можно установить "козацкий крест" за пределами определенных мест и вообще ли в курсе КГГА о такой проблеме.

Вопросы к КГГА:

Чем был обусловлен выбор именно этих кладбищ для увековечения памяти героев за счет бюджета?

Рассматривала ли КГГА возможность установки "козацких крестов" защитникам, похороненным на других кладбищах Киева (если нет, то почему)?

Если родственники защитника, похороненного на другом кладбище или за пределами сектора почетных захоронений, хотят почтить его память установкой "козацкого креста", на каких условиях это можно сделать?

Рассматривала ли КГГА возможность полной/частичной оплаты изготовления, доставки и монтажа "козацкого креста" за счет родственников погибшего героя?

Знает ли КГГА о проблеме с почтением памяти Максима Нелипы и как будет действовать в этой ситуации? Насколько массовым является такое явление?

В ответ на запрос "Телеграфа" городские власти подтверждают: ключевым фактором является именно место захоронения. "Обустройство могил умерших (погибших) Защитников/Защитниц Украины надгробными сооружениями за счет средств бюджета г. Киева осуществляется в соответствии с решением Киевского городского совета от 15.06.2023 № 6505/6546. [ ] Речь идет об отведенных секторах и аллеях для почетных захоронений", — говорится в ответе Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Ответ Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры по запросу "Телеграфа"

То есть, если захоронение произошло вне этих секторов — бюджетная установка памятника не предусмотрена. В Киеве сектора для почетных захоронений, где за счет городского бюджета устанавливают унифицированные памятники ("козацкие кресты"), расположены только на определенных участках отдельных кладбищ.

По данным КГГА, это следующие места:

Лесное кладбище — участки 78-Б и 79

— участки 78-Б и 79 Городское кладбище – участки 42, 86, 102, 146, а также Мемориальная аллея

– участки 42, 86, 102, 146, а также Мемориальная аллея Совское кладбище — участок 7-А.

— участок 7-А. Военное кладбище — участок 4

— участок 4 Бортничанское кладбище — участки 4 и 4-А

— участки 4 и 4-А Лукьяновский государственный историко-мемориальный заповедник — Аллея почетных захоронений

То, что секторы не оборудованы на всех городских кладбищах в КГГА, объясняют нехваткой места.

Сначала заплатите сами: что нужно, чтобы получить средства на обустройство могилы

Для семей, похоронивших защитников за пределами специальных секторов, предусмотрен другой механизм — частичная компенсация расходов. Как отмечает Департамент социальной и ветеранской политики: "Предусмотрено предоставление материальной помощи в виде частичной компенсации расходов на изготовление и установку надгробий…". Но есть важная критическая деталь — деньги предоставляются после установки памятника и только при наличии полного пакета документов, включая подтверждение расходов. К заявлению необходимо собрать пакет документов, в который, кроме паспорта и РНОКПП, нужно приложить удостоверение члена семьи погибшего, подтверждение родственных связей, уведомление о гибели, документы о расходах, документы о регистрации в Киеве или пребывании на момент гибели, документы об участии в войне, постановление ВЛК о причинно-следственной связи с защитой Украины.

Ответ Департамента социальной и ветеранской политики по запросу "Телеграфа" ч.1.

Более того, даже при наличии всего пакета документов решение еще должна принять специальная комиссия, а сумма помощи не должна превышать предельной суммы — на 2026 год это 50 тысяч гривен — треть необходимых на установку надгробия средств.

Ответ Департамента социальной и ветеранской политики по запросу "Телеграфа" ч.2.

Что говорят в КГГА о масштабах проблемы

По данным КГГА, в 2025 году такая компенсация получила 163 семьи погибших защитников — на общую сумму 7 993 000 гривен. Это означает, что средний размер выплаты близок к установленному максимуму. Что касается ситуации с похоронами Максима Нелипы, то в городской администрации подтверждают, что знают о ситуации и вроде бы помогают в решении вопроса. "Родным предоставляется информация и консультация", — говорится в одном из ответов, впрочем, отдельного решения для таких случаев не озвучено.

Пробел в городской политике памяти

Заметим, в КГГА так и не предоставили критерии отбора, почему именно на этих кладбищах действует безвозмездная установка памятников, а другие места, где могут быть похоронены защитники, например Байковое кладбище, не включено в программу. Без ответа остался и вопрос возможности расширения городской программы. Пока не менее 164 семьи уже столкнулись с такой проблемой, город не готов софинансировать обустройство могил, а предусматривает только модель компенсации после установки надгробия.

Ранее "Телеграф" показал, как выглядит Аллея защитников на Лесном кладбище. На могилы родственники приносят атрибуты предстоящих праздников перед их наступлением.