Памятник Максиму Нелипе: в КГГА объяснили, почему его семья собирает деньги
Почти год прошел после гибели военного, актера и телеведущего Максима Нелипы, а его семья до сих пор не может установить на могиле унифицированный памятник для защитника. Причина – формальная: место захоронения. "Телеграф" обратился в КГГА с вопросом — почему так получилось, что город не участвует в обустройстве могилы защитника и насколько ситуация массовая.
Захоронение вне сектора
Как рассказал брат погибшего Андрей Нелипа, Максима похоронили на Байковом кладбище рядом с родными — за пределами так называемого "сектора почетных захоронений". Именно это, по его словам, и стало препятствием – городская программа установки "козацких крестов" здесь не действует.
Семья уже подготовила место для памятника и даже подписала договор, однако впоследствии выяснилось, что установка за счет бюджетных средств "невозможна". "И то, что Макс — защитник Украины, выдающаяся личность, киевлянин, имеет орден "За заслуги" и, казалось бы, заслужил такую помощь, — не имеет значения. Не предусмотрено. Мы уже там и заказали бетонное основание, и вроде бы все подготовили. Нам обещали. Даже договор подписали. Но нет, как выяснилось — нельзя, ошибка", — пишет Андрей Нелипа. Теперь близкие вынуждены собирать не менее 150 тысяч гривен самостоятельно.
Памятники за бюджетные средства только на определенных участках
"Телеграф" обратился в КГГА с запросом — где прячут украинских защитников за бюджетные средства, на каких условиях можно установить "козацкий крест" за пределами определенных мест и вообще ли в курсе КГГА о такой проблеме.
Вопросы к КГГА:
- Чем был обусловлен выбор именно этих кладбищ для увековечения памяти героев за счет бюджета?
- Рассматривала ли КГГА возможность установки "козацких крестов" защитникам, похороненным на других кладбищах Киева (если нет, то почему)?
- Если родственники защитника, похороненного на другом кладбище или за пределами сектора почетных захоронений, хотят почтить его память установкой "козацкого креста", на каких условиях это можно сделать?
- Рассматривала ли КГГА возможность полной/частичной оплаты изготовления, доставки и монтажа "козацкого креста" за счет родственников погибшего героя?
- Знает ли КГГА о проблеме с почтением памяти Максима Нелипы и как будет действовать в этой ситуации? Насколько массовым является такое явление?
В ответ на запрос "Телеграфа" городские власти подтверждают: ключевым фактором является именно место захоронения. "Обустройство могил умерших (погибших) Защитников/Защитниц Украины надгробными сооружениями за счет средств бюджета г. Киева осуществляется в соответствии с решением Киевского городского совета от 15.06.2023 № 6505/6546. [ ] Речь идет об отведенных секторах и аллеях для почетных захоронений", — говорится в ответе Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры.
То есть, если захоронение произошло вне этих секторов — бюджетная установка памятника не предусмотрена. В Киеве сектора для почетных захоронений, где за счет городского бюджета устанавливают унифицированные памятники ("козацкие кресты"), расположены только на определенных участках отдельных кладбищ.
По данным КГГА, это следующие места:
- Лесное кладбище — участки 78-Б и 79
- Городское кладбище – участки 42, 86, 102, 146, а также Мемориальная аллея
- Совское кладбище — участок 7-А.
- Военное кладбище — участок 4
- Бортничанское кладбище — участки 4 и 4-А
- Лукьяновский государственный историко-мемориальный заповедник — Аллея почетных захоронений
То, что секторы не оборудованы на всех городских кладбищах в КГГА, объясняют нехваткой места.
Сначала заплатите сами: что нужно, чтобы получить средства на обустройство могилы
Для семей, похоронивших защитников за пределами специальных секторов, предусмотрен другой механизм — частичная компенсация расходов. Как отмечает Департамент социальной и ветеранской политики: "Предусмотрено предоставление материальной помощи в виде частичной компенсации расходов на изготовление и установку надгробий…". Но есть важная критическая деталь — деньги предоставляются после установки памятника и только при наличии полного пакета документов, включая подтверждение расходов. К заявлению необходимо собрать пакет документов, в который, кроме паспорта и РНОКПП, нужно приложить удостоверение члена семьи погибшего, подтверждение родственных связей, уведомление о гибели, документы о расходах, документы о регистрации в Киеве или пребывании на момент гибели, документы об участии в войне, постановление ВЛК о причинно-следственной связи с защитой Украины.
Более того, даже при наличии всего пакета документов решение еще должна принять специальная комиссия, а сумма помощи не должна превышать предельной суммы — на 2026 год это 50 тысяч гривен — треть необходимых на установку надгробия средств.
Что говорят в КГГА о масштабах проблемы
По данным КГГА, в 2025 году такая компенсация получила 163 семьи погибших защитников — на общую сумму 7 993 000 гривен. Это означает, что средний размер выплаты близок к установленному максимуму. Что касается ситуации с похоронами Максима Нелипы, то в городской администрации подтверждают, что знают о ситуации и вроде бы помогают в решении вопроса. "Родным предоставляется информация и консультация", — говорится в одном из ответов, впрочем, отдельного решения для таких случаев не озвучено.
Пробел в городской политике памяти
Заметим, в КГГА так и не предоставили критерии отбора, почему именно на этих кладбищах действует безвозмездная установка памятников, а другие места, где могут быть похоронены защитники, например Байковое кладбище, не включено в программу. Без ответа остался и вопрос возможности расширения городской программы. Пока не менее 164 семьи уже столкнулись с такой проблемой, город не готов софинансировать обустройство могил, а предусматривает только модель компенсации после установки надгробия.
