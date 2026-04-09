Шоколад и чипсы со скидками до 50%: новые акции в "АТБ"

"Желтые" ценники будут действовать еще 5 дней

В супермаркетах "АТБ" появились новые скидки, которые заинтересуют любителей сладкого и перекусов. Популярные шоколадки и снеки подешевели на десятки процентов.

Некоторые позиции потеряли почти половину стоимости, поэтому покупателям следует обратить внимание на "желтые" ценники до 14 апреля.

Больше всего подешевел шоколад Roshen Lacmi в разных вариациях — с арахисом, миндалем и клубникой (упаковки 275–295 г). Его цена снизилась почти вдвое — до 97,90 гривны вместо около 197 гривен. Это максимальная скидка среди кондитерских товаров на этой неделе – минус 50%.

Скидки на шоколад в "АТБ". Фото: скриншот из магазина

Также в списке выгодных предложений шоколад Millennium (100 г в разных вкусах), который теперь стоит 58,90 гривны вместо 99 гривен, скидка около 40%.

Среди снеков заметно подешевели чипсы CHIPSTERS (110 г) – до 29,90 гривны вместо 55 гривен, а также Pringles (165 г), которые теперь стоят 98,90 гривны вместо 164,90 гривны. Не остались без акций и сухарики Flint – их цена снизилась до 16,90 гривны.

Кроме того, подешевели на 33% батончики "Своя Линия" весом 102 г (с арахисом или кокосом) — цена упала до 19,90 гривны. Также дешевле продается печенье Oreo (176 г): его цена снизилась до 52,90 гривны вместо 79,40 гривны.

Сколько можно сэкономить на сладком и чипсах в "АТБ". Фото: инфографика "Телеграфа", сгенерированная искусственным интеллектом

