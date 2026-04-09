Экономия местами до 485 гривен: в "АТБ" резко упали цены на кофе и чай известных брендов

"Желтые" ценники на часть кофе и чая повесили до 14 апреля

Сеть "АТБ" запустила новую серию акций на популярные напитки — кофе и чай. Скидки будут действовать еще довольно долго и распространяются сразу на несколько известных брендов, поэтому покупатели смогут существенно сэкономить.

Какие именно товары подешевели больше и до какого числа действуют скидки, написал "Телеграф".

Детальнее в материале: "Цены в "АТБ" упали почти вдвое: на какие товары действуют акции на этой неделе".

Наиболее заметно подешевел кофе Jacobs Monarch в растворном формате 190 г — его цена снизилась почти вдвое, до 267,90 гривны вместо 536 гривен. Это одна из самых больших скидок акционной недели — минус 50%.

Также существенно упала стоимость других позиций Jacobs : кофе в зернах 1 кг стоит 649,90 гривны вместо 1135 гривен, молотый Espresso 230 г — 139,90 гривны вместо 244 гривен, а растворимый 200 г — 279,90 гривны вместо 487 гривен. На кофе в зернах можно будет больше сэкономить — 485 гривен.

Скидки на чай и кофе в "АТБ". Фото: скриншот из магазина

Не осталась в стороне и Nescafe Gold : упаковка 200 г теперь стоит 305,90 гривен вместо 470,90 гривен, а большая – 280 г – 413,50 гривны вместо 636,50 гривны.

Также в перечне акций Ambassador Premium 200 г, который подешевел на 43% до 269,90 гривны.

Среди чая выгодные предложения также заметны: Hyleys "Английский Королевский" 100 г подешевел на 44% и стоит 73,50 грн. Чай Ahmad Tea и "Мономах" также принимают участие в акции со скидками около 35%.

Отметим, что скидки будут действовать до 14 апреля.

Скидки на кофе и чай в АТБ до 14 апреля. Фото: инфографика "Телеграфа", сгенерированная искусственным интеллектом

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в "АТБ" до 40% упали цены на майонез, кетчуп и соус.