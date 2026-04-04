Украинский футболист спас россиянина от позора, но тот все равно облажался (видео)

Украинец и россиянин провели игру за ПСЖ

Защитник сборной Украины и французского ПСЖ Илья Забарный сыграл весь матч против "Тулузы" в 28-м туре Лиги 1 сезона 2025/26. Примечательно, что украинец вышел в старте парижан вместе с российским вратарем Матвеем Сафоновым.

ПСЖ победил со счетом 3:1. Забарный в одном из эпизодов игры спас свою команду от верного гола после ошибки Сафонова, сообщает "Телеграф". Видео предоставлено Megogo.

На 26-й минуте Сафонов неудачно вышел за пределы своей штрафной. Мяч перепрыгнул кипера, после чего Забарный подстраховал россиянина. Примечательно, что кипер сборной РФ никак не отреагировал на произошедшее, что указывает на напряженность в отношениях с украинцем. К слову, гости заработали угловой, который реализовали в гол после очередной ошибки Сафонова.

Напомним, Забарный присоединился к ПСЖ в августе 2025 года. Трансфер оказался скандальным, ведь защитник сборной Украины перешел в команду с россиянином Сафоновым. К слову, Матвей уже попадал в конфуз из-за фото с украинцем. Добавим, что Илья уже успел забить свой дебютный гол за "Пари Сен-Жермен".