Могут забрать и единственное жилье: адвокат о нюансах нового закона о должниках

Выполнение решений станет значительно быстрее и эффективнее

Новый законопроект по должникам и изменение взысканий вызывает немало вопросов. Хотя в нем и усиливают позицию кредитора, должников не лишают защиты.

Что нужно знать:

Новый закон касается цифровизации исполнительных производств и упрощения взыскания долгов

Должников не лишают всех прав, но некоторые ограничения ужесточают

Закон несколько сужает банковскую тайну

Об этом "Телеграфу" рассказала руководительница АБ "ТРАЭЛ КАНСЕЛ" Валентина Литвин. По ее словам, закон №14005 смещает баланс в сторону кредитора — и это сознательный шаг государства, поскольку проблема невыполнения судебных решений в Украине является системной.

Здесь решение введено за счет цифровизации, автоматического доступа к счетам и интеграции реестров. То есть исполнение решений становится значительно более быстрым и эффективным, при этом права кредитора реально усиливаются.

"В то же время, должник не лишен защиты. Закон сохраняет ключевые предохранители: если сумма долга не превышает 50 минимальных заработных плат, взыскание на единое жилье не допускается", — говорит юрист.

Она добавляет, что при большом долге жилье могут забрать только в крайнем случае – если нет других активов. Но есть и исключения (ипотека, вред жизни/здоровью), и отдельная защита для военнослужащих на период военного положения.

Какие подводные камни имеет новый закон

Литвин говорит, что основным здесь можно считать расширенный доступ исполнителя к финансовой информации. Фактически сужается банковская тайна: исполнитель получает данные о счетах, движении средств и других активах должника, что может создавать риски с точки зрения доступа к информации с ограниченным доступом.

"Цифровизация в целом положительная, но в то же время делает систему зависимой от ее стабильности: в случае технических сбоев возможны задержки в исполнении или снятии арестов", — резюмирует юрист.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцев могут заставить разбирать завалы. Юрист Игорь Чудовский рассказал, как это работает со стороны закона.