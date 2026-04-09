Могут забрать и единственное жилье: адвокат о нюансах нового закона о должниках
Выполнение решений станет значительно быстрее и эффективнее
Новый законопроект по должникам и изменение взысканий вызывает немало вопросов. Хотя в нем и усиливают позицию кредитора, должников не лишают защиты.
Что нужно знать:
- Новый закон касается цифровизации исполнительных производств и упрощения взыскания долгов
- Должников не лишают всех прав, но некоторые ограничения ужесточают
- Закон несколько сужает банковскую тайну
Об этом "Телеграфу" рассказала руководительница АБ "ТРАЭЛ КАНСЕЛ" Валентина Литвин. По ее словам, закон №14005 смещает баланс в сторону кредитора — и это сознательный шаг государства, поскольку проблема невыполнения судебных решений в Украине является системной.
Здесь решение введено за счет цифровизации, автоматического доступа к счетам и интеграции реестров. То есть исполнение решений становится значительно более быстрым и эффективным, при этом права кредитора реально усиливаются.
"В то же время, должник не лишен защиты. Закон сохраняет ключевые предохранители: если сумма долга не превышает 50 минимальных заработных плат, взыскание на единое жилье не допускается", — говорит юрист.
Она добавляет, что при большом долге жилье могут забрать только в крайнем случае – если нет других активов. Но есть и исключения (ипотека, вред жизни/здоровью), и отдельная защита для военнослужащих на период военного положения.
Какие подводные камни имеет новый закон
Литвин говорит, что основным здесь можно считать расширенный доступ исполнителя к финансовой информации. Фактически сужается банковская тайна: исполнитель получает данные о счетах, движении средств и других активах должника, что может создавать риски с точки зрения доступа к информации с ограниченным доступом.
"Цифровизация в целом положительная, но в то же время делает систему зависимой от ее стабильности: в случае технических сбоев возможны задержки в исполнении или снятии арестов", — резюмирует юрист.
