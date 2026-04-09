Встреча с Путиным, выборы в Украине и война в Иране: Зеленский сделал ряд важных заявлений

Глава государства высказался о последних важных событиях в Украине и мире

Президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд важных заявлений о встрече с российским главой Владимиром Путиным, взаимоотношениях с американским лидером Дональдом Трампом, переговорах с РФ, гарантиях безопасности, войне на Ближнем Востоке и многом другом.

Его ответы на интересующие многих актуальные вопросы прозвучали в интервью для итальянской радиостанции RAI. "Телеграф" в этом материале собрал его главные заявления.

"Я готов встретиться с Путиным"

Зеленский не против личной встречи с Путиным, но только не на территории России.

"Я готов встретиться с Путиным. Конечно, не в Москве или Киеве. Но если он готов встретиться со мной, то мест для этого предостаточно. Мы можем встретиться с ним на Ближнем Востоке, в Европе, в Соединенных Штатах, где угодно", — заявил президент.

"США игнорируют доказательства сотрудничества РФ и Ирана, они доверяют Путину"

Украинский лидер заявил, что Соединенные Штаты игнорируют неопровержимые доказательства того, что Россия помогала Ирану наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке, потому что они "доверяют" Владимиру Путину. Он добавил, что пытался привлечь внимание Белого дома к тесному сотрудничеству между Москвой и Тегераном. Зеленский утверждал, что российские военные спутники сфотографировали критически важную энергетическую инфраструктуру в странах Персидского залива и Израиле, а также местоположение американских военных баз в регионе. Кремль, добавил он, передавал подробности и изображения иранскому режиму для облегчения его атак.

"Я говорил об этом публично, — продолжил украинский президент. — Возможно, мы почувствовали реакцию Соединенных Штатов в отношении России, реакцию типа: "Они должны все это прекратить"? Проблема в том, что они доверяют Путину. И это позор", — отметил он и добавил, что команда Трампа не смогла "по-настоящему понять детали того, чего хочет Россия.

Владимир Зеленский. Фото: Facebook

"Мы не можем просто обсуждать отказ от Донбасса"

Что касается Донбасса, глава государства заявил, что отказ от этой территории невозможен сразу по ряду причин.

"Мы не можем просто обсуждать отказ от Донбасса. Если мы оставим Донбасс россиянам, они займут наши наиболее укрепленные позиции без каких-либо потерь. Строительство новых линий укреплений может занять год, полтора года. Они могут атаковать Харьков и другие города. И возникнет раскол в обществе. А любой раскол — это главная цель Путина и гибель нашей независимости", — объяснил он.

Зеленский о Донбассе до войны говорил: "Ошибки, конечно, были допущены, все ошибаются. Нам пришлось бы вернуться в 1990-е, затем в начало 2000-х, но Путин все равно нашел бы предлог для оккупации Украины".

Гарантии безопасности

Президент вновь акцентировал на необходимости гарантий безопасности для Украины.

"Какие гарантии безопасности у нас есть, если Россия решит снова наступать? Возможно, она не сделает этого сразу, а может быть, снова нападет через два-три года. Мы также хотим, чтобы гарантии безопасности включали присутствие Европы и США", — заявил Зеленский.

Выборы в Украине

Насчет выборов глава государства в очередной раз повторил, что для их проведения необходима абсолютная безопасность для голосующих по всей стране.

"Проведение выборов сейчас противоречит нашему закону. Во-вторых, нам необходимо обеспечить безопасность людей, солдат, которые должны голосовать. Как мы можем это сделать в условиях нападения?", — объясняет он.

Прекращение огня в Иране

Украинский лидер поздравил "США с достигнутым результатом.

"Это облегчит решение энергетического кризиса. В любом случае, поддержка Украины, в том числе и поставки оружия, должна продолжаться. США были больше сосредоточены на Ближнем Востоке, поэтому трехсторонние переговоры с Россией были отложены. Но мы возобновим их…", — сказал Зеленский.

"Надеемся, США возобновят санкции"

Штаты временно сняли ряд санкций с России, но Украина надеется, что уже вскоре их вернут.

"Мы знаем, сколько нефти продала Россия, несмотря на санкции. Однако мы надеемся, что Соединенные Штаты скоро их возобновят", — высказал свою позицию украинский лидер.

"У нас хорошие отношения с Трампом"

По словам Зеленского, он находится в хороших отношениях с Трампом и может открыто говорить ему, если тот в чем-то не прав.

"У кого отношения с Трампом лучше, чем у меня? Я думаю, у нас хорошие отношения, потому что я один из немногих, кто говорит ему то, что он думает. Немногие могут сказать президенту Соединенных Штатов, что он не всегда прав. Нам нужна поддержка Соединенных Штатов, и не только военная. Им тоже нужны мы и наш опыт, накопленный за эти годы войны", — подытожил он.

Дональд Трамп. Фото: Facebook

"Джорджия Мелони — сильный лидер"

Говоря о премьер-министре Италии Джорджии Мелони, Зеленский отметил, что она сильный лидер не только в Европе, но и в Брюсселе.

"Она — один из самых откровенных голосов, особенно в вопросах помощи Украине. Сегодня нам необходимо разблокировать помощь нашей стране в размере 90 миллиардов евро. Это зависит от многих голосов, и голос Грузии очень важен для нас. У Джорджии Мелони хорошие отношения с Соединенными Штатами, и Соединенные Штаты должны оказать давление на Россию, чтобы добиться прекращения огня, а затем и окончания этой войны. То же самое можно сказать и о Брюсселе…", — подчеркнул он.

Джорджия Мелони. Фото: Facebook

