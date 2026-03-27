Сборную Украины обокрали в Испании (видео)

С национальной командой произошла неприятная история в Испании

Игроки, тренеры и сотрудники сборной Украины по футболу стали жертвами преступников в Испании. Инцидент произошел в Бенидорме, когда Сине-желтые готовились к игре со Швецией (1:3).

Что нужно знать

Украина проиграла Швеции

Перед игрой команду обворовали в отеле

Бурбас винит во всем УАФ

Об этом сообщил журналист и блогер Игорь Бурбас на своем YouTube-канале. По его словам, неизвестные вынесли из номеров отеля, где базировалась национальная команда, ценные вещи и деньги. Игорь считает, что инцидент не мог не повлиять на настрой в коллективе.

Сборную Украины обворовали. По моей информации, в начале недели, когда команда еще находилась на сборе в испанском Бенидорме, неизвестные пробрались в гостиничные номера и обобрали их. Из того, что мне известно, вынесли деньги сборников, тренерского штаба и администраторов, а также дорогие часы и ценные вещи. Очередное браво нашей Ассоциации, которая в очередной раз не в состоянии уже даже обеспечить безопасность пребывания национальной сборной и создать ей надлежащие условия подготовки к архиважному матчу. Игорь Бурбас

Сборная Украины не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026. Для выхода на Мундиаль Сине-желтым необходимо было выиграть два матча на пути B европейского плей-офф. Теперь шведы за путевку на Мундиаль проведут дуэль против Польши. В случае успеха скандинавы сыграют на ЧМ-2026 в группе F вместе с Нидерландами, Японией и Тунисом. Мундиаль пройдет в июне/июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. На украинцев ожидает товарищеская игра с албанцами (31 марта).