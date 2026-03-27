Збірну України обікрали в Іспанії (відео)

Із національною командою сталася неприємна історія в Іспанії

Гравці, тренери та співробітники збірної України з футболу стали жертвами злочинців в Іспанії. Інцидент стався у Бенідормі, коли Синьо-жовті готувалися до гри зі Швецією (1:3).

Що потрібно знати

Україна програла Швеції

Перед грою команду обікрали у готелі

Бурбас звинувачує у всьому УАФ

Про це повідомив журналіст та блогер Ігор Бурбас на своєму YouTube-каналі. За його словами, невідомі винесли з номерів готелю, де базувалася національна команда, цінні речі та гроші. Ігор вважає, що інцидент не міг не вплинути на настрій у колективі.

Збірну України обікрали. За моєю інформацією, на початку тижня, коли команда ще перебувала на зборі в іспанському Бенідормі, невідомі пробралися у готельні номери та обібрали їх. З того, що мені відомо, винесли гроші збірників, тренерського штабу та адміністраторів, а також дорогі годинники та цінні речі. Чергове браво нашій Асоціації, яка вкотре не в змозі вже навіть забезпечити безпеку перебування національної збірної та створити їй належні умови підготовки до архіважливого матчу. Ігор Бурбас

Збірна України не змогла кваліфікуватись на ЧС-2026. Для виходу на Мундіаль Синьо-жовтим необхідно було виграти два матчі на шляху B європейського плей-офф. Тепер шведи за путівку на Мундіаль проведуть дуель проти Польщі. У разі успіху скандинави зіграють на ЧС-2026 у групі F разом із Нідерландами, Японією та Тунісом. Мундіаль пройде у червні/липні 2026 року в США, Канаді та Мексиці. На українців чекає товариська гра з албанцями (31 березня).