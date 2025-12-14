"Шахтер" "украл" футболиста у главного конкурента: мемы и шутки о странном трансфере
Горняки объявили о подписании нигерийского хавбека
В воскресенье, 14 декабря, "Шахтер" объявил о подписании правого вингера ЛНЗ Проспера Оба. Трансфер нигерийца вызвал неоднозначную реакцию в сети.
Что нужно знать
- "Шахтер" в декабре подписал Оба
- Трансфер нигерийца вызвал волну шуток и теорий в сети
- Сумма сделки впечатляет
О переходе 22-летнего Оба в "Шахтер" сообщила пресс-служба Оранжево-черных в Telegram. В сети с помощью мемов и шуток поздравили черкасский клуб с удачной сделкой.
Пользователи считают, что данный трансфер, в первую очередь, ослабит конкурента. Добавим, что по информации "ТаТоТаке", сумма сделки составила 4,4 млн евро чистыми (около 220 млн грн).
Отметим, Горняки смогут задействовать Проспера с января 2026 года. Соглашение "Шахтера" с футболистом будет действовать до 31 декабря 2030 года. Оба — воспитанник нигерийского клуба "Суприм Кингз". В 2022 году он перешел в португальскую "Визелу", а летом 2025 нигериец оказался в ЛНЗ. В сезоне 2025/26 Проспер провел 15 матчей в УПЛ (7 голов и 4 ассиста) и 2 игры в Кубке Украины (1 гол).
Напомним, "Шахтер" в сезоне 2025/26 идет вторым в чемпионате Украины, отставая от ЛНЗ на 3 очка. Горняки блестяще выступают в Европе, но уже вылетели из Кубка Украины.