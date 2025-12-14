"Шахтер" "украл" футболиста у главного конкурента: мемы и шутки о странном трансфере

Горняки объявили о подписании нигерийского хавбека

В воскресенье, 14 декабря, "Шахтер" объявил о подписании правого вингера ЛНЗ Проспера Оба. Трансфер нигерийца вызвал неоднозначную реакцию в сети.

Что нужно знать

"Шахтер" в декабре подписал Оба

Трансфер нигерийца вызвал волну шуток и теорий в сети

Сумма сделки впечатляет

О переходе 22-летнего Оба в "Шахтер" сообщила пресс-служба Оранжево-черных в Telegram. В сети с помощью мемов и шуток поздравили черкасский клуб с удачной сделкой.

Пользователи считают, что данный трансфер, в первую очередь, ослабит конкурента. Добавим, что по информации "ТаТоТаке", сумма сделки составила 4,4 млн евро чистыми (около 220 млн грн).

ЛНЗ заработал кучу денег на трансфере Оба

Ваканда бы им гордилась, но он наш

Оба празднует голы в стиле приветствия персонажей из киновселенной о "Черной пантере".

Оба пошел на понижение, шутят в сети

Все думают, что без Оба ЛНЗ сдуется

Отметим, Горняки смогут задействовать Проспера с января 2026 года. Соглашение "Шахтера" с футболистом будет действовать до 31 декабря 2030 года. Оба — воспитанник нигерийского клуба "Суприм Кингз". В 2022 году он перешел в португальскую "Визелу", а летом 2025 нигериец оказался в ЛНЗ. В сезоне 2025/26 Проспер провел 15 матчей в УПЛ (7 голов и 4 ассиста) и 2 игры в Кубке Украины (1 гол).

Как играл Оба в Португалии

Напомним, "Шахтер" в сезоне 2025/26 идет вторым в чемпионате Украины, отставая от ЛНЗ на 3 очка. Горняки блестяще выступают в Европе, но уже вылетели из Кубка Украины.