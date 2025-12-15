Даже при самом быстром сценарии: в ЕС озвучили, сколько лет Украине придется ждать членства

Переговоры не означают членство

Процесс вступления Украины в Евросоюз даже при быстром прохождении всех этапов не может быть мгновенным. По завершении переговоров ключевым барьером остается формальное одобрение членства всеми странами ЕС. Именно этот этап может оказаться самым длительным во всем процессе.

Что нужно знать:

Ратификация сделки займет один-два года

Каждая страна ЕС одобряет вступление по своим правилам

Европарламент тоже должен дать согласие

Об этом перед встречей Совета министров иностранных дел сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, сообщает корреспондент "Телеграфа". Подробнее читайте в материале: "Вступит ли Украина в ЕС в ближайшие годы: эксклюзивный прогноз из Брюсселя".

По словам собеседника издания, финальное Соглашение о вступлении Украины в Европейский Союз должно пройти ратификацию не только в Европейском парламенте, но и во всех государствах-членах ЕС. Каждая страна делает это в соответствии с собственными национальными процедурами, которые могут существенно отличаться между собой.

Марта Кос, фото — Википедия

Дипломат отметила, что даже при благоприятном политическом фоне этот процесс не происходит быстро. По ее мнению, финальный этам может растянуться на несколько лет.

На это может уйти год-два, сказала Марта Кос.

Поэтому сроки вступления зависят не только от реформ в Украине, но и от внутренних решений в странах Евросоюза.

В Брюсселе признают, что техническая часть переговоров может продвигаться параллельно, однако формальное завершение процесса без ратификации невозможно. Именно этот этап считается обязательным для обретения полноправного членства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в ЕС нашли, как обойти вето Орбана по поводу переговоров о вступлении Украины. Европейские министры добились решения во Львове.