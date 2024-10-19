Воевал и снова вернулся в политику? Где сейчас бывший регионал Юрий Павленко и как он выглядит
-
-
Близкий родственник певицы Марии Бурмаки был в ОПЗЖ
Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта времен президентства Виктора Януковича Юрий Павленко был на передовой. Однажды его подразделение даже затрофеело российский танк.
Что нужно знать:
- Юрий Павленко работал уполномоченным по правам ребенка при Януковиче
- С начала полномасштабной войны он воевал на фронте в составе 130-го батальона ТРО
- Сейчас он снова работает в Верховной Раде
- Юрий Павленко женат на Юлии Евсеевой, у них трое сыновей
Когда-то Павленко был народным депутатом Украины IV, V, VI, VIII, IX созывов от пророссийской партии ОПЗЖ, часто общался с журналистами и приходил на политические ток-шоу.
Что известно о Юрии Павленко
Экс-политик команды Януковича, который с 2011 по 2014 год был уполномоченным Президента Украины по правам ребенка, не так давно защищал Украину от российских захватчиков. С начала полномасштабной войны России против Украины, с 24 февраля Павленко присоединился к 130-му батальону ТРО Киева (по закону нардеп не может совмещать свои полномочия и службу в армии, поэтому Павленко, по его словам, присоединился формально к добровольческому формированию "Воля", которое, согласно запросу командира, направило его в 130-й батальон ТРО), в котором он выполнял все поставленные командованием задачи: под Ирпенем, а с 9 апреля 2022 года — в Харьковской области.
Как рассказала в интервью Алексею Суханову его родственница Мария Бурмака, "у него трое детей, но он пошел служить и служит его старший сын. Он достойно служит". Также, по ее словам, выход документального фильма "Дом "Слово" в 2017 году состоялся, не в последнюю очередь, именно благодаря Павленко.
В интервью Славе Демину артистка призналась, что ей было нелегко воспринять решение брата присоединиться к команде Януковича. "На тот момент, я считаю, что это была его ошибка. Мы много раз говорили об этом. И конечно эта политическая сила это такое… Не надо было туда вступать", — прокомментировала Мария Бурмака.
Что постит Юрий Павленко в соцсетях
В феврале 2022 года, до полномасштабки, Юрий Павленко в Фейсбуке выкладывал фото с различных мероприятий, однако после 24 числа от политика не было никаких вестей. Лишь 19 марта экс-министр выложил фото поэтессы Лины Костенко и поздравил ее с днем рождения.
Судя по последним данным, Павленко вновь вернулся в политику. Нардеп принимает участие в заседаниях Верховной Рады, где продвигает важные вопросы вроде мобилизации, а также вопросы, связанные с защитой украинских детей.
Личная жизнь Юрия Павленко
Бывший регионал женат на Юлии Евсеевой. У супругов есть три сына. Старший сын, по словам Бурмаки, также находится на фронте.
