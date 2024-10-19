Воевал и снова вернулся в политику? Где сейчас бывший регионал Юрий Павленко и как он выглядит

Близкий родственник певицы Марии Бурмаки был в ОПЗЖ

Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта времен президентства Виктора Януковича Юрий Павленко был на передовой. Однажды его подразделение даже затрофеело российский танк.

Что нужно знать:

Юрий Павленко работал уполномоченным по правам ребенка при Януковиче

С начала полномасштабной войны он воевал на фронте в составе 130-го батальона ТРО

Сейчас он снова работает в Верховной Раде

Юрий Павленко женат на Юлии Евсеевой, у них трое сыновей

Когда-то Павленко был народным депутатом Украины IV, V, VI, VIII, IX созывов от пророссийской партии ОПЗЖ, часто общался с журналистами и приходил на политические ток-шоу.

Что известно о Юрии Павленко

Экс-политик команды Януковича, который с 2011 по 2014 год был уполномоченным Президента Украины по правам ребенка, не так давно защищал Украину от российских захватчиков. С начала полномасштабной войны России против Украины, с 24 февраля Павленко присоединился к 130-му батальону ТРО Киева (по закону нардеп не может совмещать свои полномочия и службу в армии, поэтому Павленко, по его словам, присоединился формально к добровольческому формированию "Воля", которое, согласно запросу командира, направило его в 130-й батальон ТРО), в котором он выполнял все поставленные командованием задачи: под Ирпенем, а с 9 апреля 2022 года — в Харьковской области.

Мария Бурмака и Юрий Павленко. Фото: rozmova.wordpress.com

Как рассказала в интервью Алексею Суханову его родственница Мария Бурмака, "у него трое детей, но он пошел служить и служит его старший сын. Он достойно служит". Также, по ее словам, выход документального фильма "Дом "Слово" в 2017 году состоялся, не в последнюю очередь, именно благодаря Павленко.

В интервью Славе Демину артистка призналась, что ей было нелегко воспринять решение брата присоединиться к команде Януковича. "На тот момент, я считаю, что это была его ошибка. Мы много раз говорили об этом. И конечно эта политическая сила это такое… Не надо было туда вступать", — прокомментировала Мария Бурмака.

Что постит Юрий Павленко в соцсетях

В феврале 2022 года, до полномасштабки, Юрий Павленко в Фейсбуке выкладывал фото с различных мероприятий, однако после 24 числа от политика не было никаких вестей. Лишь 19 марта экс-министр выложил фото поэтессы Лины Костенко и поздравил ее с днем рождения.

Судя по последним данным, Павленко вновь вернулся в политику. Нардеп принимает участие в заседаниях Верховной Рады, где продвигает важные вопросы вроде мобилизации, а также вопросы, связанные с защитой украинских детей.

Личная жизнь Юрия Павленко

Бывший регионал женат на Юлии Евсеевой. У супругов есть три сына. Старший сын, по словам Бурмаки, также находится на фронте.

Также продолжает быть в политике Юлия Тимошенко. Ранее мы писали, как выглядит ее муж Александр Тимошенко.