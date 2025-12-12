"Настоящий мужик": футболист сборной Украины стал героем в России

Мы слышали, как Забарного подначивали земляки на тему его совместной игры с Сафоновым. Все это поставило в сложное положение руководство ПСЖ, даже были разговоры, что Матвея продадут или отдадут в аренду. Поэтому то, что они вышли на поле вместе, символично и важно для спорта.

Тем самым было показано, что не надо делить спортсменов по национальному или какому-либо еще признаку. Какая разница – русский, украинец, китаец. Все играют в одной команде для достижения результата.