"Настоящий мужик": футболист сборной Украины стал героем в России
-
-
Украинец подыграл российской пропаганде
Центральный защитник сборной Украины и французского "Пари Сен-Жермен" Илья Забарный впервые сыграл матч вместе с вратарем сборной России Матвеем Сафоновым. Это вызвало восторг в РФ.
Что нужно знать
- ПСЖ сыграл вничью с "Атлетиком" (0:0) в Лиге чемпионов
- Сафонов вышел в старте, Забарный появился на поле во втором тайме
- В РФ довольны, что украинец сыграл с россиянином
Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал Забарного "настоящим мужиком". Об этом сообщает legalbet.ru. Россиянин описал Забарного как "адекватного украинца", а жителей Украины, которые критикуют Иллю за игру с представителем страны-агрессора, назвал "рагулями".
Забарный – настоящий мужик и адекватный спортсмен. Я его не знаю как человека, но поступает он совершенно адекватно. В нашей стране никто не будет осуждать нашего спортсмена, что он играет вместе с украинцем. Да и украинца похвалят, что выступают вместе. А вот там, на Украине, совершенно другая реакция будет. Там эти рагули будут плеваться и материться.
Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев назвал игру украинца с россиянином "символичным" событием.
Мы слышали, как Забарного подначивали земляки на тему его совместной игры с Сафоновым. Все это поставило в сложное положение руководство ПСЖ, даже были разговоры, что Матвея продадут или отдадут в аренду. Поэтому то, что они вышли на поле вместе, символично и важно для спорта.
Тем самым было показано, что не надо делить спортсменов по национальному или какому-либо еще признаку. Какая разница – русский, украинец, китаец. Все играют в одной команде для достижения результата.
Напомним, Забарный присоединился к ПСЖ в августе 2025 года. Трансфер оказался скандальным, ведь защитник сборной Украины перешел в команду с россиянином Сафоновым. К слову, Матвей уже попадал в конфуз из-за фото с украинцем, а Илья уже успел забить свой дебютный гол за "Пари Сен-Жермен".