Готовимся к снегу или ждем аномального тепла? В Украину надвигается антициклон

Узнайте, удержится ли гололед и снег в Украине до конца недели

Пока в Киеве выпал снег, в середине декабря погода в Украине будет меняться, но без резких температурных скачков. По прогнозам синоптиков, в течение 15-19 декабря Восточная Европа будет находиться под влиянием антициклонов, что означает периодические осадки, слабый ветер и туман.

Что следует знать

Погода будет изменчивой из-за воздействия антициклонов, при этом не ожидается резких температурных колебаний

В начале недели в Украине возможны осадки в виде мокрого снега и дождя, а также опасные явления, как туман и гололедица, особенно на Левобережье

Со среды по пятницу ожидается преимущественно сухая, относительно теплая и даже аномально теплая для декабря погода в большинстве регионов

О таких погодных тенденциях сообщает метеоролог Игорь Кибальчич. В начале недели осадки в виде мокрого снега и дождя вероятны на Левобережье Украины. Иногда погодные условия будут усложнять туманы и гололедица, особенно ночью и утром.

Погода на 15 декабря

В ночь на понедельник 15 декабря в северных и южных областях прогнозируется снег и мокрый снег, на юге местами с примесями дождя. В других регионах существенных осадков не ожидается. Днем осадки увеличатся — мокрый снег и дождь возможны в центральных, северных и восточных областях. На дорогах местами возможна гололедица.

Температура воздуха ночью будет от –3 до +2 °С, в северных и восточных регионах до –8 °С. Днем от 0 до +6 °С, в северо-восточной части –4…+1 °С.

Погода в Украине на 15 декабря. Фото: meteoprog

Погода на 16 декабря

Во вторник, 16 декабря, ночные осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются на востоке, юго-востоке, Днепропетровской области, Крыму и Приазовье. На юге возможен дождь. Днем по всей стране будет преобладать сухая погода, а в западных областях местами будет туман.

Температура будет ночью от –3 до +2 °С. Днем можно ожидать от +1 до +7 °С, на северо-востоке до +4 °С.

Погода в Украине на 16 декабря. Фото: meteoprog

Погода на 17 декабря

В среду, 17 декабря, осадки не прогнозируются. Ночью и утром на Левобережье возможны туманы. Температура будет стабильной – ночью от –3 до +2 °С, днем от +1 до +7 °С, на юге Одесщины местами до +9 °С.

Погода в Украине на 17 декабря. Фото: meteoprog

Погода на 18 декабря

В четверг, 18 декабря, в Украине сохранится относительно теплая и сухая погода. В отдельных районах ночью и утром возможны туманы. Столбик термометра будет нестабильным — от –3 до +2 °С ночью и от +2 до +7 °С днем.

Погода на 19 декабря

В пятницу, 19 декабря, погодные условия не изменятся. Синоптики прогнозируют сухую и аномально теплую для декабря погоду во всех регионах. Температура воздуха будет колебаться от –3 до +2 °С ночью и от +2 до +7 °С днем.

