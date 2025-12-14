"Байкал принадлежит Путину": в России сделали странное заявление

Мы не понимаем важность Байкала как стратегического ресурса президента нашей страны и всего народа. Уникальное озеро в плане самоочищения. Оно имеет беспрецедентные свойства на планете Земля.

Антропогенная нагрузка на уникальности озера сегодня запредельная. Любое неверное движение, и мы можем похоронить озеро как таковое. Я проехал этим летом 2 000 километров вдоль Байкала: идет самозахват, рубка леса. Самое страшное, что очистные сооружения на Байкале не соответствуют требованиям.