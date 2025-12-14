"Байкал принадлежит Путину": в России сделали странное заявление
Подхалимство российских политиков зашкаливает
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал озеро Байкал "президентским". При этом бывший хоккеист отметил, что РФ может "похоронить" озеро из-за неконтролируемой вырубки леса.
Соответствующий комментарий Фетисова приводит RTVI. Вячеслав заявил, что вокруг Байкала очистные сооружения не соответствуют требованиям. Примечательно, что именно Госдума РФ приняла законопроект, разрешающий при определенных условиях рубку леса на озере.
Мы не понимаем важность Байкала как стратегического ресурса президента нашей страны и всего народа. Уникальное озеро в плане самоочищения. Оно имеет беспрецедентные свойства на планете Земля.
Антропогенная нагрузка на уникальности озера сегодня запредельная. Любое неверное движение, и мы можем похоронить озеро как таковое. Я проехал этим летом 2 000 километров вдоль Байкала: идет самозахват, рубка леса. Самое страшное, что очистные сооружения на Байкале не соответствуют требованиям.
В сети лишь посмеялись над словами Фетисова. Пользователи отметили подхалимство политика.
Справка: Байкал — это уникальное тектоническое озеро в Сибири, самое глубокое пресноводное озеро планеты, крупнейший резервуар пресной воды (около 20% мировых запасов). Оно является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Напомним, весь российский хоккей находится под санкциями после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Все сборные России были отстранены от всех международных соревнований. Российских хоккеистов не пустят на ЧМ-2026 и Олимпийские игры-2026.