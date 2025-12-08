Насмешки Кличко и царь подкаблучников: неизвестные факты из биографии Александра Усика

Украинец уже навсегда впечатал свое имя в историю бокса

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) готовится к следующему бою. При этом украинский боксер все еще не знает, с кем будет драться.

"Телеграф" рассказывает малоизвестные факты об украинском чемпионе, который пришел в бокс волею случая. Мир, возможно, потерял талантливого футболиста, однако приобрел одного из самых успешных боксеров в истории.

Усик мог стать футболистом

Александр довольно поздно пришел в бокс. Он занимался разными видами, однако в сердце у него всегда был футбол. Усик до 15 лет выступал за Академию "Таврии" (Симферополь), где играл на позиции левого полузащитника. Будущий чемпион покончил с профессиональным футболом из-за денег — футбольные тренировки были платные, а вот в боксе — бесплатные.

Усик в "Полесье"

Любовь Усика к футболу никуда не пропала. Боксер на данный момент является футболистом "Полесья" (Житомир). Ожидается, что после окончания карьеры он дебютирует и в профессиональном футболе. Сам Усик говорил, что хочет сделать это в поединке против "Динамо", за который он болеет.

Александр Усик с футболкой "Динамо" Киев

Едва не умер в детстве

Распад СССР больно ударил по гражданам Украины в финансовом плане. Затянувшийся кризис не пощадил и семью Усиков, которые переехали на время на малую родину к его матери в Черниговскую область. Именно там, по словам самого Александра, "родился" нынешний Усик. В больнице будущий чемпион начал "разговаривать" с Богом.

У меня была двусторонняя пневмония, это переходило в туберкулез, но такого, слава Богу, не случилось. Я пробыл 320 дней из 365 в больнице. Мне было 8-9 лет, я был где-то во втором классе. Я лежал в черниговском тубдиспансере. Тогда я стал общаться с Богом. После больницы я начал ходить в церковь. Александр Усик

Усик рассказал о детстве в Черниговской области

Царь подкаблучников

Сейчас Усик — примерный семьянин, женат на Екатерине, первой любви, с которой учился в одной школе в параллельных классах. Пара воспитывает четырех детей: Елизавету, Кирилла, Михаила и Марию. Жена — главная муза и вдохновительница в жизни спортсмена. Усик называл ее своей "опорой и вдохновением", а также признавал ее "главной в семье", а себя "царем подкаблучников".

Усик заявил, что он "главный подкаблучник"

Александр и Екатерина Усики с младшей дочерью

Александр и Екатерина поженились в 2009 году в Симферополе. К слову, в сети ходит забавное видео, на котором пара разбивает бокалы (на счастье). Екатерина тогда поцелила в припаркованный автомобиль.

Свадьба Усиков

Образованный спортсмен

Усик по примеру братьев Кличко занимается не только спортивной деятельностью, но и самообразованием. Александр окончил Львовский государственный университет физической культуры, где получил квалификацию тренера. На этом боксер не остановился и в 2025 году получил степень доктора философии по специальности "Право". Второе высшее образование боксер получил в Харьковском национальном университете внутренних дел (ХНУВД), а его защита вызвала бурную реакцию в сети.

Начал с поражения

Усик является небитым чемпионом в профессиональном боксе, однако мало кто знает, что украинец имеет впечатляющие результаты в любителях. На заре своей карьеры Александр провел 350 боев в аматорах и проиграл всего 15 раз, говорит официальная статистика. Усик выиграл все ключевые турниры на этом уровне: Олимпийские игры-2012 (до 91 кг), Чемпионат мира-2011 (до 91 кг), Чемпионат Европы-2008 (до 81 кг) и Турнир "Странджа-2008" (до 81 кг).

Усик - олимпийский чемпион Лондона

Танец Александра после победы в Лондоне вошел в историю

Мало кто знает, но Усик начал свою любительскую карьеру с поражения. Примерно в 2002 году Александр проиграл дебютный бой неизвестному бойцу. Боксер признался, что проиграл свой первый поединок, однако тот почему-то не вошел ни в одну из боксерских баз. Украинец тут же подумывал над тем, чтобы бросить бокс, однако его отец Александр убедил сына попробовать еще, приведя в пример великого Эвандера Холифилда. Американец проиграл свои первые 2 боя в любителях, но это не помешало ему стать легендой бокса.

Прихожу домой и говорю отцу: "Эй, я проиграл". Он говорит: "Ладно, без проблем, попробуй ещё раз". "Ты знаешь Эвандера Холифилда?" Затем мой отец рассказал мне историю об Эвандере Холифилде. И я сказал: "Да, я попробую ещё раз". И через два месяца я победил. Александр Усик

Насмешки Кличко

12 лет назад в эфире телеканала "Интер" прозвучало самое амбициозное заявление Усика. Тогда молодой Александр пообещал отобрать у Владимира и Виталия Кличко их чемпионские титулы. Братья тогда улыбались и не воспринимали слова олимпийского чемпиона всерьез.

К слову, Усик в 2025 году признался, что у него дрожали коленки, когда он говорил это на всю страну. Тем не менее "Кот" сдержал обещание.

Молодой Александр Усик и братья Кличко

Сейчас Усик готовится провести очередную защиту титулов в хэвивейте. Боксер пока не знает имя следующего соперника, хотя заявил, что хочет провести поединок против "Бронзового бомбардировщика". Также Александр не против сразиться с "Разрушителем".