Съезд без депутатов? Что в "Слуге народа" говорят о смене главы партии

Для большинства опрошенных депутатов новость о съезде партии стала сюрпризом

Партия "Слуга народа" 17 декабря планирует провести съезд, на котором должны избрать нового председателя политсилы. Действующая глава партии Елена Шуляк занимала этот пост два срока, а ее полномочия истекают 14 декабря.

В то же время в самой фракции нет четкого понимания ни о подготовке съезда, ни о его повестке дня. Как выяснил "Телеграф", часть народных депутатов не владеет информацией о проведении мероприятия или же фактически не участвует во внутрипартийной жизни.

Александр Мережко в комментарии изданию признался, что информация о возможном съезде стала для него неожиданностью.

Для меня это новость. Я пока не слышал об этом съезде. Может, просто подошло время, чтобы продлить полномочия главы. У меня претензий к Шуляк нет. В то же время хотелось бы, чтобы партия была более видимой Александр Мережко

Александр Мережко/Facebook-страница

Пресс-секретарь действующей председательницы партии Анастасия Климчук в комментарии "Телеграфу" подтвердила проведение съезда "Слуги народа" 17 декабря. В то же время, она не стала уточнять место проведения партийного мероприятия.

По ее словам, вопрос переизбрания руководства связан исключительно с истечением второго срока полномочий главы партии.

"Елена была в должности в течение двух сроков, и ее второй срок истекает 14 декабря. Претензий нет, это демократический процесс", — отметила Климчук.

Елена Шуляк / Facebook-страница

Что касается возможных кандидатур на должность главы партии, в пресс-службе сообщили, что пока такой информации не владеют.

В то же время другие народные депутаты, с которыми пообщался "Телеграф", также не смогли подтвердить информацию о проведении съезда. Часть парламентариев прямо заявляет, что не владеет никакими деталями и не слышала о подготовке такого мероприятия ни из официальных источников, ни во внутренних чатах фракции.

Один из собеседников объяснил свою неосведомленность тем, что уже длительное время фактически не участвует в партийной жизни, формально оставаясь во фракции, но не являясь членом партии. По его словам, он не посещает съезды, не привлечен к внутренним процессам и не получает приглашений на партийные мероприятия.

Звучат и более скептические оценки: отдельные депутаты откровенно признают, что внутрипартийные съезды и кадровые решения не вызывают интереса у значительной части фракции.

Заседание фракции "Слуга народа", 2020 год/УНИАН

Еще один источник, знакомый с внутренними процессами в партии, обращает внимание на то, что проведение съезда в конце года формально укладывается в уставные нормы. По его словам, согласно партийным документам, выборы руководства должны проходить раз в два года, поэтому сам факт созыва съезда не является чем-то чрезвычайным или неожиданным.

В то же время собеседник отмечает, что предыдущие кадровые решения в партии носили скорее формальный характер. По его оценке, в прошлые годы избирательные процедуры часто сводились к утверждению заранее определённого решения без реального обсуждения альтернативных кандидатур.

Источник также указывает на существенное ослабление партийной структуры на местах. По его словам, значительная часть региональных организаций в последние годы потеряла активность или фактически прекратила полноценную работу, что повлияло на общее состояние партийной организации.

Отдельно собеседник обращает внимание, что в предыдущие избирательные циклы внутри партии возникали трудности с поиском кандидатов, готовых взять на себя ответственность за руководство политической силой. Это, по его словам, было связано с кризисным состоянием партийного проекта и неопределенностью его дальнейшего развития.

"Уже было принято решение, что на следующий политический цикл явно будет ребрендинг. То есть, никакой уже этой партии с таким названием не будет. Я думаю, что многое новое будет", — поделился источник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что проведение президентских выборов в Украине может обойтись дороже, чем ранее озвученные 6 млрд гривен. Основная причина — рост расходов на оплату труда членов избирательных комиссий.