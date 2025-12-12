Единственный реальный успех Путина: Цымбалюк объяснил, почему США спасают Россию

Запад оказался не таким единым, как ранее

Главный внешнеполитическое "достижение" российского главы Владимира Путина заключается в расколе западного единства по Украине. А особую роль в этом играет американский лидер Дональд Трамп.

Что нужно знать:

Президент США публично критикует Европу, называя её слабой

Администрация Трампа делает упор на стратегическую стабильность с Россией, а не на её сдерживание

Политика США также связана с контролем над редкоземельными металлами

Об этом в видео на своем YouTube канале рассказал журналист Роман Цымбалюк. По его словам, Запад сейчас теряет консенсус в вопросе Украины и эту политику определяет Трамп.

В США и Европе нарастает раскол в оценке войны и путей завершения. Американцы и европейцы предлагают противоречивые мирные планы и обвиняют друг друга. Ранее такого не было и, как отмечает Цымбалюк, Запад был един.

Он объясняет, что особую роль в этом играет Дональд Трамп, который публично критикует Европу, называя её слабой и разлагающейся.

Он (Трамп, — Ред.) репостит всякие тексты о том, что Европа импотентна… хотя если он не может остановить Путина, а он не может его остановить, значит вопрос, кто здесь политический импотент заявляет журналист.

К тому же, американский президент настаивает на том, что Украина должна идти на территориальные уступки даже тех территорий, которые Россия не завоевала. Таким образом, администрация Трампа делает акцент на стратегической стабильности с Россией, а не на её сдерживании.

Цымбалюк также связывает политику США с интересами в редкоземельных металлах, подчёркивая, что контроль над этими ресурсами критически важен для Штатов.

Всё, на самом-то деле увязывается с полезными ископаемыми, потому что в Штатах считают, что если вся эта таблица Менделеева попадёт в китайские руки, то Соединённым Штатам не видать мирового лидерства подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что политолог Тарас Загородний назвал дату, когда война в Украине станет "войной Трампа".