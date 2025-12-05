"США нас поддерживают в этом": Наливайченко о ключевом моменте переговоров

Приоритет – остановить боевые действия

США полностью поддерживают позицию Украины по прекращению огня вдоль нынешней линии фронта. Вопросы об обмене территориями или выборах сейчас даже не обсуждаются на переговорах. Украина никогда не признает оккупированные земли российскими, и это общая позиция с европейскими и американскими партнерами.

Что нужно знать:

Первый шаг – прекращение огня на линии фронта

Обмен территорий не стоит в повестке дня

США и ЕС не признают оккупированные земли

Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал экс-глава СБУ, секретарь Комитета ВРУ по интеграции в ЕС, народный депутат Валентин Наливайченко. Детальнее читайте в материале: "Переговоры зависят не от Путина. Наливайченко об условиях, на которые согласится и не согласится Украина".

Наливайченко не подтвердил информацию о том, что на переговорах обсуждается возможный срок выборов в Украине или обмен территориями. Он подтвердил только те вопросы, над которыми сам работает с Конгрессом США.

Украина настаивает на прекращении огня вдоль линии фронта. Затем должно произойти прекращение агрессии.

Американская сторона полностью поддерживает нашу позицию. Как участник парламентского трека США могу сказать: другие вопросы сейчас даже не обсуждаются, объяснил народный депутат.

Для американской стороны главное – прекратить войну немедленно. Послание президента Трампа к Путину простое: завершить войну нужно сейчас. Других готовых пунктов пока нет.

Относительно оккупированных территорий позиция Украины не меняется. Украина никогда не признает их российскими, подчеркнул экс-глава СБУ.

Это наша общая позиция с европейскими и американскими партнерами. Поэтому Путин не может быстро договориться напрямую с США, как ему хотелось бы. Эта позиция остается неизменной, подчеркнул Наливайченко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Вэнс отреагировал на переговоры по "мирному соглашению" по Украине. Команда Трампа была уверена, что добиться остановки войны в Восточной Европе будет проще, чем на Ближнем Востоке.