Пятая квартира за копейки? Что интересного в декларации нардепки Скороход

Пять квартир, гектары земли и почти пустые счета

Народная депутат от группы "Партия "За будущее" Анна Скороход, которая может быть причастна к требованию средств от предпринимателей, в этом году обзавелась очередной недвижимостью. Квартира на 100 квадратов в Вышгороде стала пятой у парламентария.

Соглашение о приобретении жилья в Вышгороде – городе на берегу Киевского моря, по данным декларации депутата, датировано 27 августа 2025 года. Квартиру площадью 118,7 кв. метров приобрела за 2,4 млн гривен (или 20,2 тыс. грн/кв. м) – ценой ниже рыночной. Ведь средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости составляет 44,3 тыс. грн/кв. м, то есть квартира Скороход должна стоить в два раза больше.

Цены на недвижимость в Вышгороде

Заработала депутат, как указано в декларации за 2024 год, 647 тыс. гривен, еще среди доходов числятся 175 тыс. гривен алиментов. На банковских счетах у Скорохода в прошлом году было 28 тыс. гривен и 584 евро.

Что еще в собственности Скороход

Это не единственная недвижимость, которой владеет депутат. Ей также принадлежат единолично, или в доле с родными:

квартира на 73,7 квадрата в Вышгороде, приобретенная за 22 тыс. гривен летом 2003 года (судьбы в ней принадлежат Алле Андреенко и Маргарите Скороход)

квартира на 98,6 квадрата в селе Гора Бориспольского района, приобретенная летом 2019 года за 900 тыс. гривен

квартира на 53,7 квадрата в Киеве, приобретенная в октябре 2022 года за 1,2 млн. гривен (в декларации указано, что право пользования в ней имеет сын депутата).

Еще одну квартиру в Киеве на 89 квадратов Скороход арендует у гражданки Натальи Пацалюк.

Скриншот декларации Скороход

Анна Скороход в ВР

Также депутат имеет несколько земельных участков в селе Дударевка Бориспольского района, приобретенные в 2015 году

1,2 га за 142 тыс. гривен

3 га за 143 тыс. гривен

1,2 га – 144,7 тыс. гривен

2,8 га за 147,2 тыс. грн.

Скриншот декларации Скороход

Кроме того, депутат декларирует ювелирные изделия неизвестной марки и стоимости, и собственный автомобиль – Infiniti QX60 (2017 г.в.) еще один – Volkswagen Multiven (2014 г.в.) Скороход арендует у ООО "Укрлоудсистем".

Напомним, обыски в Скороходе состоялись 5 декабря. Она считает их попыткой давления из-за политической позиции.

Ранее "Телеграф" общался с нардепкой Скороход по поводу бусификации и коррупции на разных уровнях в армии, в том числе и в частях, и в ТЦК. Она высказывалась об этом в отрицательном ключе. Отметим, что Скороход также известна из-за связи с коллегой Антоном Поляковым, который позже погиб.