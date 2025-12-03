Укр

Украинская чемпионка поклялась в верности России (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
София Лыскун Новость обновлена 03 декабря 2025, 20:37
София Лыскун. Фото Getty Images

Спортсменка предала Украину

Чемпионка Европы по прыжкам в воду София Лыскун публично отказалась от украинского гражданства и взяла российский паспорт. Спортсменка даже снялась в пропагандистском сюжете.

Что нужно знать

  • Лыскун отказалась от украинского паспорта
  • София приняла гражданство России
  • Спортсменка под флагом Украины становилась многократной чемпионкой Европы

Соответствующий комментарий Лыскун приводит iz.ru. По ее словам, на такой шаг она решилась из-за некомпетентности украинских тренеров. Якобы ее тренировали гимнасты и батутисты. Кроме того, у нее были психологические проблемы.

У нас все тренеры — гимнасты или батутисты. Как человек совершенно с другой отрасли может тебя чему-то обучить? В течение последних лет в спорте в Украине я понимала, что не расту.

София Лыскун

В сети доступно видео, как София дает клятву РФ, а также небольшой комментарий пропагандистам. Примечательно, что Лыскун заикнулась, что "не могла тренироваться в Киеве", правда, "позабыв", что это связано с ударами РФ по столице Украины.

Справка: Лыскун — уроженка Луганска. Двукратная чемпионка Европы по прыжкам в воду, двукратная чемпионка Европы по водным видам спорта, брала "серебро" на чемпионате мира, выигрывала "серебро" и "бронзу" на Юношеской Олимпиаде-2018.

Напомним, украинский спортивный гимнаст Илья Ковтун сменил гражданство на хорватское. Ранее тренер Ковтуна Ирина Горбачева заявляла о намерении гимнаста перейти в другую сборную из-за проблем в отечественной гимнастике. Вице-президент Украинской федерации гимнастики (УФГ) Стелла Захарова назвала демарш Ильи "предательством". Позднее Горбачева пожаловалась на плохое финансирование своего подопечного в Украине.

Теги:
#Прыжки в воду #София Лыскун