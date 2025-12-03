Украинская чемпионка поклялась в верности России (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Спортсменка предала Украину
Чемпионка Европы по прыжкам в воду София Лыскун публично отказалась от украинского гражданства и взяла российский паспорт. Спортсменка даже снялась в пропагандистском сюжете.
Что нужно знать
- Лыскун отказалась от украинского паспорта
- София приняла гражданство России
- Спортсменка под флагом Украины становилась многократной чемпионкой Европы
Соответствующий комментарий Лыскун приводит iz.ru. По ее словам, на такой шаг она решилась из-за некомпетентности украинских тренеров. Якобы ее тренировали гимнасты и батутисты. Кроме того, у нее были психологические проблемы.
У нас все тренеры — гимнасты или батутисты. Как человек совершенно с другой отрасли может тебя чему-то обучить? В течение последних лет в спорте в Украине я понимала, что не расту.
В сети доступно видео, как София дает клятву РФ, а также небольшой комментарий пропагандистам. Примечательно, что Лыскун заикнулась, что "не могла тренироваться в Киеве", правда, "позабыв", что это связано с ударами РФ по столице Украины.
Справка: Лыскун — уроженка Луганска. Двукратная чемпионка Европы по прыжкам в воду, двукратная чемпионка Европы по водным видам спорта, брала "серебро" на чемпионате мира, выигрывала "серебро" и "бронзу" на Юношеской Олимпиаде-2018.
Напомним, украинский спортивный гимнаст Илья Ковтун сменил гражданство на хорватское. Ранее тренер Ковтуна Ирина Горбачева заявляла о намерении гимнаста перейти в другую сборную из-за проблем в отечественной гимнастике. Вице-президент Украинской федерации гимнастики (УФГ) Стелла Захарова назвала демарш Ильи "предательством". Позднее Горбачева пожаловалась на плохое финансирование своего подопечного в Украине.