Украинская чемпионка поклялась в верности России (видео)

Спортсменка предала Украину

Чемпионка Европы по прыжкам в воду София Лыскун публично отказалась от украинского гражданства и взяла российский паспорт. Спортсменка даже снялась в пропагандистском сюжете.

Что нужно знать

Лыскун отказалась от украинского паспорта

София приняла гражданство России

Спортсменка под флагом Украины становилась многократной чемпионкой Европы

Соответствующий комментарий Лыскун приводит iz.ru. По ее словам, на такой шаг она решилась из-за некомпетентности украинских тренеров. Якобы ее тренировали гимнасты и батутисты. Кроме того, у нее были психологические проблемы.

У нас все тренеры — гимнасты или батутисты. Как человек совершенно с другой отрасли может тебя чему-то обучить? В течение последних лет в спорте в Украине я понимала, что не расту. София Лыскун

В сети доступно видео, как София дает клятву РФ, а также небольшой комментарий пропагандистам. Примечательно, что Лыскун заикнулась, что "не могла тренироваться в Киеве", правда, "позабыв", что это связано с ударами РФ по столице Украины.

Справка: Лыскун — уроженка Луганска. Двукратная чемпионка Европы по прыжкам в воду, двукратная чемпионка Европы по водным видам спорта, брала "серебро" на чемпионате мира, выигрывала "серебро" и "бронзу" на Юношеской Олимпиаде-2018.

Напомним, украинский спортивный гимнаст Илья Ковтун сменил гражданство на хорватское. Ранее тренер Ковтуна Ирина Горбачева заявляла о намерении гимнаста перейти в другую сборную из-за проблем в отечественной гимнастике. Вице-президент Украинской федерации гимнастики (УФГ) Стелла Захарова назвала демарш Ильи "предательством". Позднее Горбачева пожаловалась на плохое финансирование своего подопечного в Украине.