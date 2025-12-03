Укр

"Не позорь Украину": в биатлоне прогремел большой скандал

Михаил Корнилов
Александра Меркушина Новость обновлена 03 декабря 2025, 12:53
Александра Меркушина. Фото Getty Images

Спортсменка вступила в перепалку с болельщиком

Украинская биатлонистка Александра Меркушина публично ответила болельщику национальной команды. Фанат обвинил спортсменку в том, что она "позорит Украину".

Что нужно знать

  • Меркушина неудачно выступила в индивидуальной гонке в Эстерсунде (Швеция)
  • Болельщик заявил, что она "позорит Украину"
  • Александра поделилась перепиской в соцсетях

Соответствующий комментарий Меркушина опубликовала в сторис на своей странице в instagram. В ответ спортсменка назвала фаната "дебилом".

Со мной все хорошо, не волнуйтесь.

Хейта в моей жизни было столько, что он для меня – просто белый шум. Но это не значит, что его нужно терпеть.

Как говорил суперавторитетный для меня человек Кузьма Скрябин, "человеку нужно сказать, что он дебил – может, он и не знает". Поэтому я и буду показывать таких людей – чтобы страна знала в лицо своих "героев".

Надеюсь, человечество со временем поймет, что хейт – это о них самих, а не о человеке, которого они хейтят.

Александра Меркушина

В сети не оценили методы "воспитания" от биатлонистки. Пользователи напомнили украинке о ее результатах на Кубке мира.

Напомним, сборная Украины неудачно стартовала на первом этапе Кубка мира сезона 2025/26 в шведском Эстерсунде. Александра вместе с женской командой заняла 15-е место в эстафете, 12-е место в одиночной смешанной эстафете и 83-е место в индивидуальной гонке. Провал в "индивидуалке" Меркушина объяснила проблемами со здоровьем.

Справка: Александра Меркушина — 20-летняя украинская биатлонистка. Чемпионка мира-2024 среди юниоров, чемпионка Универсиады-2025.

Напомним, Меркушина раскритиковала легенду биатлона, шестикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада. Александра назвала француза "бессовестным". Дело в том, что Мартен публично поддерживает российских спортсменов, которых не пускают на международные соревнования.

