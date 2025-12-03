"Не позорь Украину": в биатлоне прогремел большой скандал
Спортсменка вступила в перепалку с болельщиком
Украинская биатлонистка Александра Меркушина публично ответила болельщику национальной команды. Фанат обвинил спортсменку в том, что она "позорит Украину".
Что нужно знать
- Меркушина неудачно выступила в индивидуальной гонке в Эстерсунде (Швеция)
- Болельщик заявил, что она "позорит Украину"
- Александра поделилась перепиской в соцсетях
Соответствующий комментарий Меркушина опубликовала в сторис на своей странице в instagram. В ответ спортсменка назвала фаната "дебилом".
Со мной все хорошо, не волнуйтесь.
Хейта в моей жизни было столько, что он для меня – просто белый шум. Но это не значит, что его нужно терпеть.
Как говорил суперавторитетный для меня человек Кузьма Скрябин, "человеку нужно сказать, что он дебил – может, он и не знает". Поэтому я и буду показывать таких людей – чтобы страна знала в лицо своих "героев".
Надеюсь, человечество со временем поймет, что хейт – это о них самих, а не о человеке, которого они хейтят.
В сети не оценили методы "воспитания" от биатлонистки. Пользователи напомнили украинке о ее результатах на Кубке мира.
Напомним, сборная Украины неудачно стартовала на первом этапе Кубка мира сезона 2025/26 в шведском Эстерсунде. Александра вместе с женской командой заняла 15-е место в эстафете, 12-е место в одиночной смешанной эстафете и 83-е место в индивидуальной гонке. Провал в "индивидуалке" Меркушина объяснила проблемами со здоровьем.
Справка: Александра Меркушина — 20-летняя украинская биатлонистка. Чемпионка мира-2024 среди юниоров, чемпионка Универсиады-2025.
Напомним, Меркушина раскритиковала легенду биатлона, шестикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада. Александра назвала француза "бессовестным". Дело в том, что Мартен публично поддерживает российских спортсменов, которых не пускают на международные соревнования.