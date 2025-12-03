"Не позорь Украину": в биатлоне прогремел большой скандал

Со мной все хорошо, не волнуйтесь.

Хейта в моей жизни было столько, что он для меня – просто белый шум. Но это не значит, что его нужно терпеть.

Как говорил суперавторитетный для меня человек Кузьма Скрябин, "человеку нужно сказать, что он дебил – может, он и не знает". Поэтому я и буду показывать таких людей – чтобы страна знала в лицо своих "героев".

Надеюсь, человечество со временем поймет, что хейт – это о них самих, а не о человеке, которого они хейтят.