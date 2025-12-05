"Трамп – не вечный". Экс-посол объяснил, как действовать из-за изменения стратегии нацбезопасности США
Американцы "имеют противоречия" с европейскими чиновниками, чьи правительства демонстрируют "нереалистические ожидания", сказано в документе
Белый дом обнародовал обновленную стратегию национальной безопасности. В документе говорится, что Штаты больше не будут отвечать за мировой порядок: "эти дни завершены". Прекращение войны в Украине названо одним из ключевых интересов.
Что нужно знать:
- Штаты вписали завершение войны в Украине в список своих основных интересов
- В новой стратегии нацбезопасности отмечено, что США не заинтересованы в том, чтобы НАТО постоянно расширялось
- Бывший посол Украины в США Ельченко объяснил, что означает новая стратегия Америки для Украины и Европы
О прекращении войны в Украине и стабильности с Россией
Документ опубликован на сайте Белого дома. В нем говорится, что ключевым интересом США остается прекращение боевых действий в Украине и обеспечение такой модели послевоенного восстановления, которая позволит Украине сохранить устойчивость и жизнеспособность в долгосрочной перспективе. Главным приоритетом в Европе в новой стратегии является восстановление стратегической стабильности с Россией.
Важно стабилизировать экономику европейских стран, предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны и восстановить стратегическую стабильность с Россией. А также обеспечить поствоенное восстановление Украины для ее выживания как жизнеспособного государства, — сказано в документе
О НАТО и отношениях с Европой
В новой стратегии национальной безопасности отмечается, что США заинтересованы, чтобы НАТО больше не воспринималось как "расширяющийся альянс". Кроме того, европейские государства должны принять на себя большую ответственность за собственную оборону. В то же время отношения Европы с РФ в ближайшие годы потребуют активного дипломатического присутствия Вашингтона.
Европейские союзники имеют значительное преимущество над Россией в плане жесткой силы почти по всем показателям, за исключением ядерного оружия. В результате войны России в Украине отношения Европы с Россией сейчас значительно ухудшились, и многие европейцы считают Россию экзистенциальной угрозой. Управление отношениями Европы с Россией потребует значительного дипломатического привлечения США, как для восстановления условий стратегической стабильности на евразийском континенте, так и для уменьшения риска конфликта между Россией и европейскими государствами, — говорится в стратегии
Отмечается, что администрация США "имеет противоречия" с европейскими чиновниками, чьи правительства демонстрируют "нереалистические ожидания" и подрывают демократические процессы.
Что значит для Украины новая стратегия нацбезопасности США — Владимир Ельченко
Бывший посол Украины в США дипломат Владимир Ельченко прокомментировал обновленную стратегию нацбезопасности США. По его мнению, позиция США, изложенная в ней, подтверждает, что Украина и ее европейские союзники должны продержаться до промежуточных выборов в США (3 ноября 2026 года).
Трамп не вечен, и именно поэтому Путин так спешит, пока тот у власти. А Европе, кроме бесконечного терпения, надо наконец-то начать действовать, а не без конца проводить совещания в Брюсселе и писать планы и стратегии
Другие тезисы новой стратегии нацбезопасности США
- Ближний Восток больше не является доминирующим направлением американской внешней политики
- Индо-Тихоокеанский регион станет одним из ключевых геополитических и экономических фронтов этого столетия
- США должны сосредоточиться на торговле с Китаем только нестратегическими товарами
Как сообщал "Телеграф", вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что наибольшим разочарованием в должности для него стала неудача усилий по достижению соглашения о прекращении войны России против Украины.