Шовковский отказался отвечать на неудобный вопрос: последние слова тренера в "Динамо" (видео)

Специалист провел последнюю пресс-конференцию в киевском клубе

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский отказался подводить итоги своей работы в клубе после поражения от "Омонии" в 4-м туре основного этапа Лиги конференций УЕФА. После пресс-конференции руководство Бело-синих сообщило, что тренерский штаб Шовковского уволен.

Что нужно знать

"Динамо" проиграло "Омонии" в Никосии (Кипр) со счетом 0:2

Боссы Бело-синих уволили тренерский штаб Шовковского

На последней пресс-конференции Александр был немногословен

Во время послематчевой пресс-конференции Сашо отказался отвечать на вопрос о регрессе "Динамо". Последние слова Шовковского на посту главного тренера опубликовала пресс-служба "Динамо". Александр увильнул от вопроса журналистки.

— Почти полтора года назад было 6:2 с "Партизаном". Назовите причину или причины, которые привели к такому регрессу команды за это время.

— Я думаю, что сегодня пресс-конференция по игре, а подводить итоги как-то не время. Будет еще время, – сказал Шовковский.

В сети поблагодарили Шовковского за работу в "Динамо". При этом некоторые пользователи раскритиковали тренера.

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 не сумело преодолеть квалификацию в Лиге чемпионов. Киевский клуб попал в Лигу конференций, где Бело-синие стартовали поражением от "Кристал Пэлас" (0:2), после чего крупно уступили "Самсунспору" (0:3). В 3-м туре киевляне разгромили "Зриньски" (6:0). В 5-м туре на столичную команду ожидает визит к "Фиорентине" (11.12.2025).