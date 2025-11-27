"Шемрок Роверс" — "Шахтар": онлайн-трансляція матчу

Гірники намагаються закріпитися серед лідерів у 3-му за силою єврокубку

У четвер, 27 листопада, "Шахтар" зіграє проти "Шемрок Роверс" у рамках 4-го туру загального етапу Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. Гра відбудеться у Дубліні (Ірландія).

Що потрібно знати

"Шахтар" зіграє з "Шемрок Роверс" у Дубліні

Гірники – беззастережні фаворити зустрічі

Розсудить зустріч міжнародна бригада арбітрів на чолі зі словаком Філіпом Гловою

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Шемрок Роверс" — "Шахтар". Початок гри о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Шемрок Роверс" — "Шахтар" (оновлюється)

Новини перед грою та аудіотрансляція матчу "Шемрок Роверс" — "Шахтар"

Донецький клуб підходить до гри у гарному настрої. Гірники впевнено лідирують в Українській прем’єр-лізі, а минулого туру ЛК забезпечили собі комфортне перебування в турнірній таблиці єврокубка. Ірландський клуб також лідирує на внутрішній арені, однак у Лізі конференцій зумів набрати лише очко. Гірники є беззаперечними фаворитами зустрічі, а перемога може наблизити український клуб до виходу у плей-офф. Водночас ірландці на домашній арені спробують порадувати своїх фанатів.

Турнірне становище команд у Лізі конференцій після 3 турів

Турнірне становище команд у Лізі конференцій після 3 турів

Матч "Шемрок Роверс" — "Шахтар" відбудеться на стадіоні "Талла". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитись гру у прямому етері в Україні, а також ділився прогнозом на зустріч.

Нагадаємо, "Шахтар" за підсумками кваліфікації в єврокубках зумів відібратися до основного етапу Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники переграли "Брейдаблік" (2:0) з Ісландії. У 5-му турі донеччани зіграють проти "Хамруна" (11.12.2025).