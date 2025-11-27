"Это недопустимо": нардеп объяснил, какую роль в переговорах должна получить Верховная Рада

Депутат объяснил, какие пункты соглашения окажутся неприемлемыми для парламента и общества

На фоне утечек деталей "мирного плана" и слива разговоров Уиткоффа с российскими чиновниками, украинцы оказались в ситуации неопределенности. Часть пунктов первой версии плана вызвала резкую критику в Киеве и Европе, а российская сторона демонстрирует нежелание соглашаться на существенные корректировки.

"Телеграф" пообщался с народным депутатом Украины от партии "Слуга народа" Богданом Кицаком о том, как формировался этот документ, какую роль в его реализации должна играть Верховная Рада и почему ожидания скорого завершения войны могут оказаться преждевременными.

Между ожиданиями общества и реальностью переговоров

– Интенсивность, с которой появляются новости о переговорах, конечно, поражает. Однако, хотим спросить вас, ознакамливались ли вы с "мирным планом" и какой была ваша реакция?

– Мы должны понимать, что пункты появились в публичном доступе из-за утечки информации, которая произошла со стороны американской или российской стороны. Фактически, этот план разрабатывался тайно. И мы видели комментирование со стороны американской дипломатии, украинской, европейской, что никто не знал о самой разработке плана, кто им занимался и почему именно в таком порядке это все продолжалось.

Сейчас мы видим там ключевых лиц, которые стояли за ним. Это, соответственно, и господин Уиткофф, и с российской стороны Дмитриев. И после того, как включилась европейская сторона, план был существенно скорректирован.

Но мы должны к этому вопросу подходить взвешенно и понимать, что, несмотря на ту версию, которую разработает Украина с европейцами и Соединенными Штатами Америки, без, к сожалению, российского участия в этом плане мы как-то существенно не продвинемся.

Поэтому понятно, что сейчас, в ближайшее время должна состояться встреча президента Зеленского с Трампом для того, чтобы озвучить окончательные позиции относительно и возможности вступления в НАТО, численности Вооруженных сил Украины и территориальных вопросов. Вот три вещи, на которых, собственно, будут строиться наши переговорные позиции. И, соответственно, необходима будет реакция России. Богдан Кицак

Мы исходим сейчас из ситуации, что Россия продолжает ползучее свое наступление на территории Украины. Они могут это делать еще значительный период времени. Для того чтобы сильно на них надавить, нужны более жесткие санкции, которые сработают моментально, а не через год, два-три. Потому что мы понимаем, что санкции имеют такой немного растянутый во времени срок или качество этого действия.

Сейчас все наблюдают, какой будет конечная реакция России. Хотя мы уже сейчас видим сигналы, что их не устраивают любые изменения, любые корректировки. И тот разработанный первый план, он для них является базой.

Для европейцев, для Украины этот план неприемлем. То, что мы увидели из 28 пунктов. Это не воспримет ни украинское общество, ни украинские военные, которые сейчас находятся непосредственно на линии фронта, и это будет иметь негативное влияние на моральное состояние украинских военнослужащих, которые защищают наши границы от российской агрессии.

– В переговорах, которые проходили в Женеве и продолжаются в Саудовской Аравии, украинский парламент почему-то не получил практически никакой роли. Почему так произошло и стоит ли это каким-то образом исправлять?

– Здесь я абсолютно согласен. Это является недопустимой ситуацией, потому что, несмотря на то, каким будет конечное количество пунктов в этом плане, мы понимаем, что большую часть будет реализовывать непосредственно украинский парламент.

Поэтому позиция, когда нет ни одного представителя парламента в переговорной группе, она недопустима. Мы будем дальше давить для того, чтобы хотя бы один представитель был среди переговорщиков, чтобы дальше иметь более широкую коммуникацию со всеми депутатскими фракциями и группами, на которых будет дальше возлагаться имплементация этих решений. Богдан Кицак

Чтобы не получилось так, что все везде договорятся, а дальше парламент просто забуксует имплементацию отдельных решений, поскольку они не участвовали в переговорном процессе. И это может немного повлиять на углубление внутреннего кризиса, который уже стартовал в Украине.

Невидимые границы допустимых уступок

– При условии, если какое-то мирное соглашение все-таки будет достигнуто, оно должно быть ратифицировано Верховной Радой. А были ли, или есть пункты, за которые бы вы лично не проголосовали?

– Конечно. Все, что касается территориальных вопросов, это блок, который является наибольшим раздражителем. Второй блок, который разочарует, собственно, и украинское общество – это вопросы относительно российской церкви, русского языка и вообще предоставления каких-либо прав так называемым российским меньшинствам, которые по факту таковыми не являются.

Эти два вопроса, они являются одними из важных. Это то, что напрямую будет голосоваться в парламенте. И, разумеется, вопрос численности Вооруженных сил Украины, который до сих пор не решен, мы точно пока не знаем информацию. Можем сравнивать, как было до 2022 года, с 2014 по 2022 год. Но когда будет окончательная информация, тогда уже можно будет и формировать позицию относительно того, поддерживать это решение или нет.

– Вы также являетесь главой подкомитета по вопросу адаптации законодательства Украины к положениям права Европейского Союза. Могут ли повлиять нынешние дипломатические процессы на темпы работы?

– Мы движемся согласно плану, который был предварительно утвержден. Есть конечная точка – до 2030 года принять и адаптировать все законодательные акты, которые есть в Украине, и привести в соответствие с европейскими актами, директивами. После этого – начать прямой переговорный процесс относительно самого вступления.

Сейчас в разрезе каждого комитета, каждого министерства ведется такой перечень актов, которые нужно разработать и принять. Пока наша динамика является положительной, но есть определенные блоки вопросов, которые являются дискуссионными или имеют значительное негативное влияние, в частности на экономическую активность или на состояние экономики в Украине. Они предусматривают очень резкую либерализацию определенных норм или, наоборот, внедрение жестких правил, которые есть в Европе.

Но в Украине есть фактор войны, и поэтому наши предприятия пока не готовы принимать те требования, которые уже действуют в европейских компаниях, работающих в нормальных, стабильных условиях. Поэтому есть определенные такие дискуссионные моменты, но они никоим образом не влияют на положительную динамику реализации тех европейских норм, которые мы сегодня имплементируем в украинское законодательство. Богдан Кицак

Мирный процесс ускоряется, но ясности всё меньше

– Активизация переговоров, тем более такая резкая, спровоцировала у общества надежды, что война вот-вот закончится. Есть ли такие ощущения у вас? Или прогноз относительно возможной даты завершения боевых действий?

– Я бы не был настолько оптимистичным. Понимаю, что любая активизация процесса, которая происходит раз в два месяца, раз в квартал, вызывает определенные завышенные ожидания у украинского общества, что завершение войны уже близко.

Но анализируя всю информацию, которая есть на данный момент, пока у нас нет конечной уверенности, что Россия сядет за стол переговоров и будет подписывать документ любого формата и, тем более, его придерживаться.

Нужно подходить к этому с холодным умом и правильно все рассчитывать, взвешенно реализовывать эти пункты и заручаться поддержкой Соединенных Штатов Америки и европейских партнеров, потому что без этого нам выдвинут максимально негативные условия, на которые мы будем вынуждены пойти. Богдан Кицак

Поэтому здесь нужна поддержка партнеров, формирование коалиции и продолжение давления на Россию. Когда появятся условия на то, чтобы Россия села за стол переговоров, чтобы она подписала поблочно каждый пункт и когда все поймут, как будут работать гарантии того, что Россия не начнет повторную агрессию на украинской территории, тогда можно будет говорить об очерчивании устойчивого, понятного мира.

Пока Америка активизировала все процессы, до конца года есть ожидания, что все сядут за стол переговоров и начнут говорить. Но сколько займет этот процесс, будет ли подписан финальный документ, будет ли это в виде ратификации? Пока нет понимания, может быть приостановка боевых действий, имплантация отдельных решений, которые будут направлены на реализацию этого мирного плана.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что США хотят добиться мирного соглашения между Украиной и Россией ещё до того, как предоставят Киеву какие-либо гарантии безопасности.