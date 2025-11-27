Лукашенко обратился к Зеленскому и наговорил чепухи. Главные заявления

Глава Беларуси объяснил, почему соглашение США больше ориентировано на Москву, чем на Киев

Глава Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он призвал Киев согласиться на "мирный план" США, чтобы как можно скорее закончить войну. При этом Лукашенко повторил тезисы российской пропаганды о якобы нежелании Украины договариваться.

Что нужно знать:

Лукашенко убежден, что война в Украине "как никогда близка к завершению"

Для этого президенту Украины нужно только подписать соглашение США

Россия, по мнению главы Беларуси, более "сговорчива" на переговорах, чем Украина

"Телеграф" собрал главные заявления Лукашенко, в которых он упомянул даже встречу Путина с Трампом на Аляске. Ведь считает, что она гораздо более весомая, чем встречи президента США с Зеленским.

Глава Беларуси обратился к украинскому лидеру. Он призвал Зеленского подписать "мирный план" Трампа, даже если украинский лидер не согласен с некоторыми вопросами, ведь "их можно решить потом".

"Если ты (Зеленский — ред.) хочешь, чтобы Украина сохранилась в тех границах, в которых она сегодня есть, с учетом реалий на фронте, надо договариваться. Не надо "торпедировать" переговорный процесс. Если где-то чего-то не можете договориться, а я из этого предложения не увидел, что там нельзя с чем-то договориться, каких-то неправильных вопросов, но если вдруг там какая-нибудь демилитаризованная зона, кусочки и т.п. на Донбассе, ну оставьте на потом. Ну, оставьте на потом, прекратите войну, где гибнут не твои дети", — говорит Лукашенко.

Он убежден, что сейчас война в Украине очень близка к завершению. Но Украина "тормозит" этот процесс тем, что не хочет идти на уступки.

"План (США — ред.) работоспособный. И Владимир Владимирович (Путин — ред.) признает, что это хорошая основа для переговоров", — добавляет глава Беларуси.

Лукашенко считает, что в войне Украины и России не будет победителей, поэтому ее следует прекратить. При этом он даже объяснил, почему "мирный план" Трампа сильно ориентирован на Россию. По мнению белорусского лидера, все дело во встрече Трампа и Путина на Аляске.

"Американцы встречались с россиянами на Аляске. А сколько раз они встречались с украинцами? И тот же Трамп с Зеленским, с европейцами? Вы что думаете, они просто попили чаю? Или то, что вы видели за столом в начале переговоров — протокольная съемка и все? Нет", — говорит Лукашенко.

По его словам, тогда Трамп и Путин имели содержательный разговор и провели большую работу. Но главная "проблема" в том, что Россия "оказалась более сговорчивой, чем Украина", считает Лукашенко.

