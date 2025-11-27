Каспаров выступил с жесткой речью о войне. Где он сейчас и чем занимается

Политик открыто критикует Трампа и НАТО, а Украина по его мнению, воюет за всю Европу

Российский шахматист и оппозиционный политик Гарри Каспаров на форуме Halifax International Security Forum высказался о войне в Украине и "мирном плане". Своей речью и позицией он впечатлил весь зал, а также вызвал восхищение в сети.

Что нужно знать:

Halifax International Security Forum — одна из ключевых мировых платформ, где формируется повестка безопасности демократических государств

Каспаров — бывший шахматный гроссмейстер и 13-й чемпион мира по шахматам, а также российский оппозиционер

Оппозиционер эмигрировал из России в 2013 году, был признан иностранным агентом в РФ, а сейчас живет в Хорватии

В этом материале "Телеграф" рассказывает, что известно о Гарри Каспарове (Ванштейне), чем он сейчас занимается и что говорит о войне. Отметим, что на форуме Halifax International Security Forum Каспаров выступил с довольно сильными заявлениями о силе Украины в войне, а также раскритиковал НАТО.

Главные заявления:

"Я не понимаю, как можно всерьёз обсуждать сделку, сочинённую бизнес-партнёром Трампа!? Это риелторская сделка, чтобы обогатить семью Трампа и продать Украину!" (речь идет о "мирном плане").

"Как можно всерьёз обсуждать, что Украина должна будет отдать укрепления, которые спасают Европу!?".

"Вы празднуете годовщину НАТО… НАТО не существует, это фейк, это просто четыре буквы: "н", "а", "т", "о".

"Причина, по которой вы всё ещё сидите здесь и празднуете это в том, что Украина умирает каждую минуту. Это огромное самопожертвование! Если бы Украина не стояла, российские танки уже были бы в Польше!".

"Четыре года Украина воюет за всю Европу!".

Гарри Каспаров. Скриншот

"НАТО было создано для одной войны — не для Афганистана, не для Сирии — для одной войны: уберечь свободную Европу от российской агрессии".

"Украина — единственная страна, которая воюет, а мы всё ещё обсуждаем: принимать их в НАТО или нет!? Украина — единственная страна, которая воплощает предназначение НАТО! И мы должны им всё. Нет, давайте ими пожертвуем!.

"Зеленский стоит перед таким выбором, я… даже не знаю, как объяснить это. Как россиянин я тоже чувствую свою вину, поэтому я не могу советовать ему показать Трампу средний палец".

"На нашей стороне всё — военная, политическая, экономическая сила, а мы всё ещё проигрываем войну".

"Благодаря Украине Россия всё ещё не исполнила путинскую мечту о реставрации Российской Империи".

"Но если, не дай бог, Украину вынудят пойти на эту сделку, то абсолютно ясно, что Путин реализует свою мечту. А вы, ребята, следующие. Но вы не осмелитесь воевать".

Реакция на выступление Каспарова:

Гарри Каспаров — кто он

Родился 13 апреля 1963 года в городе Баку. Отец: Ким Моисеевич Вайнштейн, еврейского происхождения. Мать: Клара Шагеновна Каспарова, армянка.

Известен как советский и российский шахматист, гроссмейстер, 13-й чемпион мира, шахматный литератор и политик, заслуженный мастер спорта СССР обладатель одиннадцати шахматных "Оскаров".

В 2005 году Каспаров объявил о завершении шахматной карьеры, чтобы посвятить себя политической деятельности. Он участвовал в ряде оппозиционных движений: был председателем Объединённого гражданского фронта, одним из сопредседателей Всероссийского гражданского конгресса, депутатом Национальной ассамблеи Российской Федерации.

В 2008 году стал одним из создателей и членом Федерального бюро Объединённого демократического движения "Солидарность", но в 2013 году вышел из его руководящих органов.

Гарри Каспаров / Фото: Facebook

Затем с 2012 по 2024 год возглавлял Фонд защиты прав человека. В октябре 2012 года был избран в Координационный Совет российской оппозиции.

В июне 2013 года заявил об отъезде из России и о продолжении борьбы с "режимом Путина" на международной арене.

В 2014 году Каспаров стал гражданином Хорватии. В том же году он был кандидатом на выборах президента ФИДЕ, которые проиграл Кирсану Илюмжинову.

В 2016 году выступил сооснователем Форума свободной России. Форум ставит перед собой задачу формирования интеллектуальной альтернативы действующему в России политическому режиму.

Гарри Каспаров / Фото: Facebook

Каспаров был трижды женат и имеет детей от каждого брака.

Известно, что в 2013 году Гарри Каспаров был вынужден эмигрировать из России из-за своей оппозиционной деятельности. Однако продолжил ее и за границей, а также приезжал в Киев и поддерживал украинцев. Так, в 2014 году он выступил против оккупации Россией украинского Крыма, в 2017 году возглавил Форум свободной России, собравшийся в Вильнюсе, а в 2019 году принял участие в конференции, посвященной 80-летию Пакта Молотова — Риббентропа в Торонто.

После полномасштабного вторжения России в Украину Гарри Каспаров поддержал украинский народ и осудил Путина за эту войну. В период войны в Украине, начиная с 2022 года шахматист и оппозиционер стал часто появляться в украинском медиапространстве. Его приглашают в эфиры, как российского эксперта и оппозиционера.

Как сейчас живет и чем занимается Каспаров

Оппозиционер признан в Российской Федерации иностранным агентом и внесен в перечень террористов и экстремистов. Несмотря на "изгнание", он остаётся активным участником политических процессов. Он выступает на международных форумах, сотрудничает с правозащитными организациями и продолжает разоблачать действия Кремля.

Как известно, ранее Каспаров был председателем Human Rights Foundation (HRF), но в июле 2024 года главой HRF стала Юлия Навальная.

Гарри Каспаров

Он также был одним из основателей и лидеров общественно-политических российских движений — например, United Civil Front (UCF), — но из-за преследований в РФ и эмиграции деятельность этих организаций в прежнем формате фактически приостановлена.

В 2025 году он был отмечен наградой — медалью за заслуги от престижного социального и литературно-артистического клуба Lotos Club of New York. Кроме того, он занимает значительное место в образовательных и шахматных инициативах: через Kasparov Chess Foundation (Фонд шахмат Каспарова) продвигает шахматы как средство образования, ментального развития, стратегического мышления.

Согласно информации из открытых источников, в 2013 году Каспаров обращался за получением гражданства Латвии, но получил отказ. В феврале 2014 года он получил гражданство Хорватии, где приобрёл дом в приморском курортном городке Макарска. С 2020 года местом жительства Каспарова в Хорватии был курорт Подстрана рядом со Сплитом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известно о чиновнице с "ульем" на голове Валентине Петренко. Получила орден от Путина и украла картину украинского художника.