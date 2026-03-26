Дом старше 15 лет? Вот почему нужно хорошо подумать перед покупкой квартиры

Трубы, электропроводка и вентиляция могут стать источником проблем

Украинцам советуют с осторожностью относиться к покупке квартиры в домах, которым больше 15 лет. И хотя цена может быть более привлекательной, нежели в новостройке, но есть ряд проблем, с которыми можно в результате столкнуться.

Аналитик рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE посоветовала не приобретать квартиры в домах старше 15 лет, поскольку это тот рубеж, после которого инженерные системы дома начинают массово изнашиваться.

Старые трубы, электропроводка и вентиляция просто не рассчитаны на количество гаджетов, бойлеров и кондиционеров, которые современный человек включает каждый день. объяснила она.

Также квартиры в старых домах сложнее продать и оценить при перепродаже, а для банков такие объекты иногда представляют повышенный риск при выдаче ипотечных кредитов.

И если раньше на это закрывали глаза, то сейчас состояние коммуникаций оказывает прямое влияние на цену квартиры, возможность получить ипотеку и ежемесячные расходы на содержание добавила Берещак.

Как оценить старый дом

Если все же принято решение покупать квартиру в старом доме, то крайне важно обратить внимание на следующие моменты:

Перекрытия между этажами – в домах, которым уже больше 15 лет, часто использовались деревянные перекрытия. Бетон применялся лишь там, где присутствует вода (санузлы, ванные комнаты). Дерево со временем может прогибаться или гнить, поэтому важно проверить состояние полов и несущих балок.

– в домах, которым уже больше 15 лет, часто использовались деревянные перекрытия. Бетон применялся лишь там, где присутствует вода (санузлы, ванные комнаты). Дерево со временем может прогибаться или гнить, поэтому важно проверить состояние полов и несущих балок. Воздухотворы – небольшие отверстия в стенах и перекрытиях, которые позволяют дереву "дышать" и предотвращают гниение. Их наличие и состояние дают понимание о вентиляции конструкций и долговечности дома.

– небольшие отверстия в стенах и перекрытиях, которые позволяют дереву "дышать" и предотвращают гниение. Их наличие и состояние дают понимание о вентиляции конструкций и долговечности дома. Обзор дома и двора – необходимо обойти весь участок и осмотреть фасад и прилегающую территорию. Так можно заметить дефекты, которые не видны из квартиры: трещины в стенах, проблемы с фундаментом или протечки.

– необходимо обойти весь участок и осмотреть фасад и прилегающую территорию. Так можно заметить дефекты, которые не видны из квартиры: трещины в стенах, проблемы с фундаментом или протечки. Документация и история ремонтов – важно знать, что менялось и когда. Регулярная замена труб, модернизация электрики и капитальный ремонт крыши увеличивают надежность здания и влияют на стоимость квартиры.

Какие дома дольше держат отопление

Еще одним немаловажным моментом при выборе квартиры является тепло в доме. Разные дома держат тепло в холода по-разному, а в условиях частых отключений света и отопления в Украине зимой, лучше учесть этот момент заранее.

Абсолютными лидерами по энергосбережению стали современные дома, построенные за последние 10-15 лет. "Обычный кирпичный дом, построенный и утепленный, может держать температуру и 3, 4, 5 дней, например.

По словам эксперта по жилищно-коммунальному хозяйству и основатель общественного объединения "Союз потребителей коммунальных услуг" Олега Попенко, критическая разница между новостройками и старыми панельками не только в сроках выживания жителей. В современных домах даже инженерные сети лучше защищены. Трубы и стояки скрыты, изолированы, поэтому здание может продержаться 5-7 дней без риска замораживания системы.

Время промерзания разных типов домов. Инфографика: "Телеграф"

Простая инструкция для выбирающих квартиру

Рынок недвижимости в 2026 году не дает единого ответа на вопрос, стоит ли покупать жилье в старых домах. Всё зависит от бюджета, цели и готовности разбираться в деталях.

На что обращать внимание

Оценивайте не только квартиру, а весь дом, район и управление ОСМД .

. Проверяйте юридический статус, техническое состояние и ежемесячные расходы .

. Старые дома могут быть комфортными и бюджетными, если есть ОСМД и доступ к программам модернизации.

Новостройки гарантируют современные коммуникации и более низкие счета, но существует риск недостроя.

И главное – смотреть стоит не только на квартиру, а на весь дом, район и то, кто им управляет. Ибо самая дешевая квартира в заброшенном доме без ОСМД и с гнилыми трубами может стоить гораздо дороже, чем кажется на первый взгляд.

