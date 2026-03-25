Загадочная квартира в киевской многоэтажке породила волну слухов (фото)

Сейчас там проживает семья с двумя детьми

Фото полностью "черной" квартиры на Осокорках в Киеве подняло волну конспирологических предположений в сети. Среди версий были даже вполне фантастические варианты, что она принадлежит одному из героев киносаги "Звездные войны" Дарту Вейдеру.

Снимок дома с загадочным помещением на самом высоком этаже обнародовала пользовательница соцсети Threads. Однако впоследствии выяснилось, что это обычная квартира с необычным интерьером.

В посте женщина рассказала, что живет на столичных Осокорках уже несколько лет. Все это время ее интересовало, что это за помещение может быть и живет ли кто-нибудь в такой квартире.

"Живу на Осокорках с 14 года. Всегда было интересно, что это за квартира на верхнем этаже, кто эти люди, что там происходит..) успокойте меня, что я не одна такая притрушенная и вам всем интересно", — написала она.

В комментариях люди шутили и выдвигали самые разные версии, что именно может находиться в таком помещении. Однако выяснилось, что это обычная квартира с интерьером в темных тонах.

"Мы жили в соседнем доме, мужчина говорил что в той квартире когда-то находилась киберспортивная команда, типа как их офис, или сейчас они там не знаю но раньше это была их локация. Типа они там играли, тренировались. Которая конкретно не помню, мужчина говорил, что достаточно известна, представляли Украину во время матчей. Учитывая это, наличие тонировки достаточно логичная вещь";

"Там Дарт Вейдер живет";

"Чавдар, 5, 25 этаж, действительно, это нежилые помещения, но в этой квартире живет нормальная семья с двумя детьми, пожалуй, это просто тонировка)))";

"Я с 2014 года начала работать на Осокорках, 2 года работала в салоне красоты в этом же доме, Чавдар 5 тоже очень интересовал и интересует этот вопрос до сих пор? Вы не одна";

"Я работала на Чавдар 5 на 25 этаже, нам из окна была видна эта квартира. Мы чуть не падали из окон, чтобы увидеть как там))) Все, что увидели – это такой ремонт, это обычная квартира в темных тонах, а то типа терраса и там еще закрывается эта "терраса" на жалюзи или типа того. Это просто квартира. Там даже дети жили. Я встречала оттуда выходил мужчина такой чуть-чуть странный мне показался. Вот как такой незаметный, но кое в чем пугающий. Но это мое впечатление. Так что, секрет разгадан, расходимся";

"Для нас с детьми это дом Бэтмена";

"Это черное окно? Возможно у человека аллергия на свет? Где-то слышала такое";

"Я тоже много раз смотрела на то окно, когда гуляла там. Если найдете ответ на этот вопрос, то маякните.) Если бы я там жила, то уже бы все узнала";

"Говорят, там живет обычная семья с двумя детьми!)";

"Или те, что с виду кажутся обычной семьей с двумя детьми"; – пишут в комментариях.

