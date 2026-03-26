Дім старше 15 років? Ось чому потрібно добре подумати перед покупкою квартири

Труби, електропроводка та вентиляція можуть стати джерелом проблем

Українцям радять обережно ставитися до купівлі квартири в будинках, яким більше 15 років. І хоча ціна може бути привабливішою, ніж у новобудові, але є низка проблем, з якими можна в результаті зіткнутися.

Аналітик ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE порадила не купувати квартири в будинках старше 15 років, оскільки це той рубіж, після якого інженерні системи будинку починають масово зношуватися.

Старі труби, електропроводка та вентиляція просто не розраховані на кількість гаджетів, бойлерів та кондиціонерів, які сучасна людина включає щодня. пояснила вона.

Багатоповерховий дім

Також квартири у старих будинках складніше продати та оцінити при перепродажі, а для банків такі об’єкти іноді становлять підвищений ризик при видачі іпотечних кредитів.

І якщо раніше на це заплющували очі, то зараз стан комунікацій надає прямий вплив на ціну квартири, можливість отримати іпотеку та щомісячні витрати на утримання. додала Берещак.

Як оцінити старий будинок

Якщо все ж таки прийнято рішення купувати квартиру в старому будинку, то вкрай важливо звернути увагу на наступні моменти:

Перекриття між поверхами – у будинках, яким вже понад 15 років, часто використовувалися дерев’яні перекриття. Бетон застосовувався лише там, де є вода (санвузли, ванні кімнати). Дерево з часом може прогинатися або гнити, тому важливо перевірити стан підлог та балок, що несуть.

– у будинках, яким вже понад 15 років, часто використовувалися дерев’яні перекриття. Бетон застосовувався лише там, де є вода (санвузли, ванні кімнати). Дерево з часом може прогинатися або гнити, тому важливо перевірити стан підлог та балок, що несуть. Повітротвори – невеликі отвори в стінах та перекриттях, які дозволяють дереву "дихати" і запобігають гниття. Їх наявність та стан дають розуміння про вентиляцію конструкцій та довговічність будинку.

– невеликі отвори в стінах та перекриттях, які дозволяють дереву "дихати" і запобігають гниття. Їх наявність та стан дають розуміння про вентиляцію конструкцій та довговічність будинку. Огляд будинку та двору – необхідно обійти всю ділянку та оглянути фасад та прилеглу територію. Так можна помітити дефекти, які не видно з квартири: тріщини у стінах, проблеми з фундаментом чи протікання.

– необхідно обійти всю ділянку та оглянути фасад та прилеглу територію. Так можна помітити дефекти, які не видно з квартири: тріщини у стінах, проблеми з фундаментом чи протікання. Документація та історія ремонтів – важливо знати, що у цьому домі змінювалося і коли. Регулярна заміна труб, модернізація електрики та капітальний ремонт даху збільшують надійність будівлі та впливають на вартість квартири.

Які будинки довше тримають опалення

Ще одним важливим моментом при виборі квартири є тепло в будинку. Різні будинки тримають тепло в холод по-різному, а в умовах частих відключень світла та опалення в Україні взимку, краще врахувати цей момент заздалегідь.

Абсолютними лідерами з енергозбереження стали сучасні будинки, збудовані за останні 10-15 років. "Звичайний цегляний будинок, збудований та утеплений, може тримати температуру і 3, 4, 5 днів, наприклад.

За словами експерта з житлово-комунального господарства та засновника громадського об’єднання "Союз споживачів комунальних послуг" Олега Попенка, критична різниця між новобудовами та старими панельками не лише у термінах виживання мешканців. У сучасних будинках навіть інженерні мережі краще захищені. Труби та стояки приховані, ізольовані, тому будівля може протриматися 5-7 днів без ризику заморожування системи.

Час промерзання різних типів будинків. Інфографіка: "Телеграф"

Проста інструкція для тих, хто вибирає квартиру

Ринок нерухомості у 2026 році не дає єдиної відповіді на питання, чи варто купувати житло у старих будинках. Все залежить від бюджету, мети та готовності розбиратися в деталях.

На що звертати увагу

Оцінюйте не тільки квартиру, а весь будинок, район та управління ОСББ .

. Перевіряйте юридичний статус, технічний стан та щомісячні витрати .

. Старі будинки можуть бути комфортними та бюджетними, якщо є ОСББ та доступ до програм модернізації.

Новобудови гарантують сучасні комунікації та нижчі рахунки, але існує ризик недобудови.

І головне – дивитися варто не лише на квартиру, а на весь будинок, район та те, хто ним керує. Бо найдешевша квартира в занедбаному будинку без ОСББ і з гнилими трубами може коштувати набагато дорожче, ніж здається на перший погляд.

