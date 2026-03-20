Построить дом в Украине стало намного легче: часть документов теперь не нужна

Новые нормы имеют четкие ограничения и будут действовать только во время военного положения и некоторое время после него

В Украине изменили правила постройки для частных домов. Касаются ослабления только индивидуальных застройщиков, в то время как для строительства жилья на продажу ужесточились требования контроля.

В постановлении правительства от 4 марта 2026 года говорится, что небольшие объекты не нуждаются в строительном паспорте. В частности это дачи, садовые дома и даже полноценные дома. Важно – площадь должна быть до 200 кв. метров, а сам дом – не выше двух этажей.

В постановлении также отмечено, что нормы действуют "на период действия военного положения в Украине и в течение одного года со дня прекращения или отмены военного положения". Для начала строительства нужна схема намерения застройки. Ее готовит архитектор или сертифицированный инженер-проектировщик, загружающий этот документ в Единую государственную электронную систему в сфере строительства. Интересно, что добавили образу требование для систем автономного питания.

Что должно быть в схеме намерения строительства участка:

место расположения запланированных объектов строительства,

планировочные ограничения территорий в зоне красных линий,

линии регулировки застройки,

подъезды к зданиям и сооружениям,

расстояние от объекта строительства до улиц (дорог),

минимальные расстояния от объекта строительства до границ земельного участка, а также зданий и сооружений, расположенных на смежных земельных участках,

места подключения к инженерным сетям (при наличии),

фасады и планы этажей объектов с указанием габаритных размеров,

список систем инженерного обеспечения, в том числе автономного, планируемых к применению.

Создать эту схему нужно с соблюдением требований законодательства, строительных норм и правил, о которых речь пойдет ниже.

Для кого упрощенная процедура не действует

Если вы строите дом в исторической зоне, в пределах охранных зон или если вы строите дом на несколько хозяев. Для таунхаусов и дуплексов, имеющих общую стенку, строительный паспорт остается обязательным. Речь идет как об индивидуальных застройщиках, так и компаниях. Более того, если это коттеджный городок, теперь экспертизы он будет проходить как комплекс, а не отдельные частные дома.

Как правильно разместить дом на участке

При строительстве частного дома важно не только выбрать проект, но и правильно разместить его на участке. Основные требования определены государственными строительными нормами (ДБН).

Отступление от улицы

Согласно ДБН, жилой дом должен располагаться:

не менее 6 метров от магистральных дорог и сельских улиц

не менее 3 метров от жилых улиц.

Отступление от границы с соседями

Дом или хозяйственные постройки следует размещать не ближе 1 метра от границы соседнего участка. Важно, чтобы какие-либо элементы здания не выступали за пределы вашей территории. Заметим, что в некоторых населенных пунктах могут действовать более жесткие местные правила — до 1,5–3,5 метра.

Противопожарные расстояния

Расстояние между домами определяется с учетом пожарной безопасности:

для каменных домов с негорючей кровлей – не менее 6 метров

для домов с деревянными элементами – не менее 8 метров.

Расстояние до линий электросети

Если рядом проходят линии электропередач минимальное расстояние до проводов напряжением 10–20 кВт должно составлять не менее 10 метров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что также ужесточили ответственность проектировщиков. Если система обнаружит два нарушения у архитектора и будет иметь предписания на устранение, то новые схемы создавать не сможет.