Даже не смотрите на такие квартиры: эксперты назвали самые опасные варианты на рынке

Даже новостройка может иметь проблемы

Первоочередным фактором при покупке квартиры в 2026 году становится состояние коммуникаций не только в самом доме, но и в районе расположения. Выбирать стоит дома, которым не больше 10-15 лет.

Что нужно знать:

Старые дома имеют изношенные инженерные системы, не рассчитанные на современные нагрузки

Даже новостройки могут иметь проблемы из-за устаревшей инфраструктуры района

Современные дома лучше утеплены и дольше держат тепло без отопления

Об этом рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак. Она подчеркнула, что на квартиры в домах, которые эксплуатируются более 15 лет, вообще бы не смотрела. И проблема – в старых инженерных узлах, которые не рассчитаны на количество современной техники.

Специалист подчеркнула, даже если в квартире и доме все в порядке, проблема может быть в инженерных коммуникациях района. Берещак привела пример Оболони в Киеве, где была существенная проблема с водой, а большие строительства частично стали причиной кризиса: "Вот эти большие стройки, они сильно нагрузили и без того перенаселенный, густо населенный район. И эти трубы, понимаете, они пережили себя даже не на 10, не на 15 лет. То есть их срок эксплуатации уже истек вдвое, а иногда и втрое".

Отдельный вопрос – теплопотери дома

Еще до полномасштабного вторжения вопрос отопления дома становился достаточно остро, не хотелось отапливать улицу. По словам Берещак, у старых домов теплопотери не менее 35%, а то и больше.

"Если объективно оценить там состояние стеклопакетов, оценить места общего пользования, подъезды те же, я думаю, что там будет все 45, 50 или даже 70%", — отметила она.

Какие дома быстрее промерзают

Современные дома, обычно уже утепленные минватой или чем-то другим, в отличие от "панелек" и "хрущевок", могут несколько дней в морозы продержаться без отопления и не промерзнуть. И здесь вопрос не только в возрасте дома, но и в том, как и из чего его делали. Так, менее устойчивыми к морозу являются шестнадцатиэтажные панельки, когда "сталинки" из 1950-х могут выдержать и неделю.

"Сталинки" очень теплые. Эти дома фасадные, они имеют толстенные стены, высоченные потолки — 3,5-4 метра", — рассказывал эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству и основатель общественного объединения "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко в комментарии "Телеграфа". По его словам, толщина стен в этих домах достигает 60–100 сантиметров, а кирпичная кладка действует как теплоаккумулятор — она медленно нагревается, но и очень медленно отдает тепло наружу.

Время промерзания разных типов домов

Критерии выбора квартиры: на что обратить внимание

Один из ключевых факторов — состояние района и инженерной инфраструктуры. Из-за того, что города часто не успевают модернизировать сети в соответствии с темпами застройки, даже у новых домов могут возникнуть проблемы с коммуникациями.

Как отмечает Берещак, во многих случаях новостройки подключаются к устаревшим системам водо-, тепло- и электроснабжения. На уровне всего района следует обратить внимание на:

состояние инженерных сетей — как часто возникают аварии или перебои.

— как часто возникают аварии или перебои. плотность застройки — выдерживает ли инфраструктура новые высотные дома рядом

— выдерживает ли инфраструктура новые высотные дома рядом фактические условия в доме – например, температура в подъезде может свидетельствовать о качестве теплоизоляции и работе систем отопления.

Отдельно важно учитывать, из чего построен дом. Материал оказывает непосредственное влияние на долговечность, тепло- и звукоизоляцию.

