Обещают даже снег? В Харькове прогнозируют резкое похолодание

В конце марта — начале апреля погода будет нестабильной

Потепление в Харькове ожидается уже в ближайшие дни. Однако погода будет неустойчивой и после почти летнего тепла столбики термометров упадут.

Об этом свидетельствуют данные специализированных ресурсов. Один из них даже обещает небольшой снег с дождем.

По информации сайта meteofor, в Харькове в ближайшее время будет две волны потепления. Температура начнет постепенно повышаться уже сейчас. Так, если 22 числа ртутные столбики не смогут пересечь отметку в +8, то 23 марта будет уже на два градуса больше, а ночью вместо отрицательных показателей будет 0.

Во вторник, 24 марта, максимальная температура подрастет до +11, 25-го – до +12, а 26-го до +14 градусов. Однако дождливая пятница принесет кратковременное похолодание до +9.

В субботу, 28 марта, ожидается следующая волна потепления, когда весна поборется за свои права. На протяжении чуть более недели, воздух будет прогреваться до +11… +17 градусов. Стоит отметить, что в этот период также прогнозируются осадки.

В понедельник, 6 апреля, температура воздуха снова упадет до +4 градусов в темное время суток и +5 днем. Именно в этот день специалисты сайта обещают не только дождь, но и мокрый снег.

В свою очередь, ресурс "Погода33" также прогнозирует период теплой погоды в конце марта – начале апреля. Между тем, на этом сайте обещают начало резкого апрельского похолодания на день раньше – в воскресенье, 5 числа. По прогнозу, температура будет составлять +2…+5 градусов, а 6 марта +1…+6. Также в эти дни ожидаются осадки.

