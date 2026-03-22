Обіцяють навіть сніг? У Харкові прогнозують різке похолодання

Наприкінці березня — на початку квітня погода буде нестабільною

Потепління у Харкові очікується вже найближчими днями. Однак погода буде нестійкою і після майже літнього тепла стовпчики термометрів впадуть.

Про це свідчать дані спеціалізованих ресурсів. Один із них навіть обіцяє невеликий сніг із дощем.

За інформацією сайту meteofor, у Харкові найближчим часом буде дві хвилі потепління. Температура почне поступово підвищуватись уже зараз. Так, якщо 22 числа ртутні стовпчики не зможуть перетнути позначку +8, то 23 березня буде вже на два градуси більше, а вночі замість негативних показників буде 0.

У вівторок, 24 березня, максимальна температура підросте до +11, 25-го – до +12, а 26-го до +14 градусів. Однак, дощова п’ятниця принесе короткочасне похолодання до +9.

У суботу, 28 березня, очікується наступна хвиля потепління, коли весна боротиметься за свої права. У період трохи більше ніж тиждень повітря прогріватиметься до +11… +17 градусів. Варто зазначити, що в цей час також прогнозують опади.

У понеділок, 6 квітня, температура повітря знову впаде до +4 градусів у темний час доби та +5 вдень. Саме цього дня фахівці сайту обіцяють не лише дощ, а й мокрий сніг.

Погода в Харкові

Своєю чергою, ресурс "Погода33" також прогнозує період теплої погоди наприкінці березня – на початку квітня. На цьому сайті обіцяють початок різкого квітневого похолодання на день раніше – у неділю, 5 числа. За прогнозом, температура становитиме +2...+5 градусів, а 6 березня +1...+6. Також у ці дні очікуються опади.

