В Харькове резко потеплеет: когда отступит холодная погода и почему радоваться рано

Конец месяца, возможно, будет дождливым

В Ближайшие дни в Харькове ожидается приход тепла. Временами столбики термометров могут доходить почти до +20 градусов.

Об этом свидетельствуют прогнозы погоды. Так, согласно расчетам специалистов сайта Meteofor, с 26 по 29 марта в областном центре ожидается кратковременное потепление. В этот период времени температура воздуха поднимется и будет находиться на уровне +5+17 градусов. Возможны осадки в виде небольшого дождя.

Похожее мнение и у синоптиков погодного сервиса Meteo.ua. Они также считают, что в конце месяца в Харьков придет тепло. С 29 марта по 2 апреля в городе воздух может прогреться до +7+18 градусов. В некоторые дни возможны небольшие дожди и пасмурная погода.

Почему почти весь март был теплым

Как рассказал "Телеграфу" начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань, синоптическую ситуацию над большей частью Евразии определял мощный блокирующий антициклон "KONRAD". Он занимает колоссальную территорию — от Восточной Сибири через Казахстан до Украины, формируя масштабную область высокого давления протяженностью более 5 тысяч километров.

В результате чего атлантический циклон вытесняется на периферию и обеспечивает устойчивую, сухую погоду на большей части континента.

Карта синоптических процессов в Украине

Напомним, ранее мы писали о том, какая погода будет в Харькове на еврейскую Пасху.