Прогноз погоды на Пасху в Харькове: ждать ли дождей и похолодания на праздники

В начале апреля погода в Харькове будет нестабильной

В 2026 году Пасха, даты которой ежегодно меняются, будет довольно ранней. Католики будут отмечать этот праздник 5 апреля, а православные на неделю позже – 12-го. В Харькове в начале апреля еще ожидаются ночные заморозки, но к православной Пасхе распогодится.

В первой половине апреля будет всего один дождливый день. Метеосайт "Погода 33" уже дает прогнозы на праздники.

В начале месяца будут держаться ночные заморозки до -1… -2 градусов. Последняя ночь с отрицательными температурами как раз выпадает на католическую Пасху, 5 апреля, когда ртутные столбики в Харькове будут опускаться до -1. В светлое время суток воздух прогреется до +10 градусов.

С 6 апреля погода начнет меняться. В понедельник пройдет дождь. В темное время суток ожидается температура не ниже +3, однако днем она не поднимется выше +6 градусов.

Уже с 7 числа начнется стремительное потепление, осадков не ожидается. В этот день синоптики прогнозируют +2… +13. Солнышко будет пригревать все сильнее и на православную Пасху максимальная температура в Харькове достигнет 17 градусов, ночью термометры покажут +10.

После праздника можно будет даже ощутить дыхание приближающегося лета – на следующей недели ртутные столбики взлетят до +25 градусов.

Напомним, после нескольких аномально теплых дней в Харькове синоптики предупреждают о резком изменении температуры. Оно может удивить тех, кто уже настроился на настоящее весеннее тепло.