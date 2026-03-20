Умер легендарный актер Чак Норрис

Недавно актер был госпитализирован в больницу

В пятницу, 20 марта, стало известно о смерти американского киноактера, звезды фильма "Крутой Уокер" Чака Норриса. Ему было 86 лет.

Об этом сообщило издание TMZ.

Актер скончался на Гавайях, но семья решила сохранить в тайне обстоятельства его смерти. Ранее в сети писали, что с актером на острове Кауаи произошла некая чрезвычайная ситуация и он оказался в больнице. Других деталей неизвестно.

Мы хотели бы сохранить обстоятельства его смерти в приватности, но знайте, что он находился рядом с семьей и ушел спокойно. Он жил с верой, целью и непоколебимой преданностью людям, которых любил заявила семья актера

Чак Норрис родился 10 марта 1940 года в Оклахоме. После окончания школы будущий актре записался в ряды военно-воздушных сил и служил в Южной Корее. На военной базе он получил прозвище "Чак" и стал интересоваться спортом, в частности боевыми искусствами. После службы он стал чемпионом мира по карате в полутяжелом весе и сохранял это звание в течение семи лет.

В кинематограф Чак Норисс попал с помошью актера Стива Маккауина, которому давал уроки каратэ. После дебюта в фильме "Путь дракона" Норриса начали звать в другие проекты и вскоре стал звездой боевиков. Он сыграл в фильмах "Вызов", "Без вести пропавшие", "Отряд Дельта", "Агент", но широкую известность ему принесла роль техасского рейнджера Уокера.