Три женщины, внебрачная дочь и 13 внуков. Что известно о семье Чака Норриса, умершего в 86 лет

Вторая жена актера столкнулась с тяжелым заболеванием

Имя Чака Норриса, умершего 20 марта 2026 года, давно стало синонимом неуязвимости, однако за образом "железного" рейнджера всегда скрывался человек, для которого семья стояла на первом месте.

Звезда американских боевиков был официально женат дважды. "Телеграф" рассказывает, что известно о женщинах и детях Чака Норриса.

Первый брак в 30 лет

Первый серьезный жизненный этап актера начался еще в школьные годы, когда он встретил свою будущую жену Даян Холечек. Они поженились в 1958 году, и этот брак продлился тридцать лет.

За это время у пары родилось двое сыновей: старший Майк, который позже пробовал себя в режиссуре и актерстве, и младший Эрик, ставший профессиональным автогонщиком и постановщиком трюков. Несмотря на долгий совместный путь, супруги приняли решение расстаться и официально оформили развод в 1989 году. Холечек ушла из жизни в прошлом году.

Чак Норрис с сыновьями Майком (1) и Эриком (2). Фото: Getty Images

Следующей важной женщиной в его жизни стала Моника Холл. Они с Чаком прожили вместе в гражданском браке семь лет. Позже даже назначили дату свадьбы — 10 августа 1997 года. Однако всего за несколько дней до церемонии Норрис сообщил, что торжества не состоится: его невеста ушла к другому мужчине.

Актер с Моникой Холл в 1991 году. Фото: Getty Images

Третьей главой в личной жизни мастера боевых искусств стал брак с бывшей моделью Джиной О’Келли, которая была значительно моложе него — на 23 года. Они поженились в 1998 году и с тех пор считались одной из самых образцовых пар Голливуда. В 2001 году у супругов родились близнецы — сын Дакота Алан и дочь Дэнили. Известно, что у Джин есть еще двое детей от предыдущих отношений, которых актер усыновил.

В 2013 году Норрис практически оставил кинокарьеру, чтобы ухаживать за своей любимой Джиной после серьезных осложнений со здоровьем, вызванных неудачной медицинской процедурой. Несколько лет назад у женщины выявили ревматоидный артрит — заболевание, вызывающее сильную боль и деформацию суставов. Из-за этого ей приходилось регулярно проходить МРТ и обследования внутренних органов. После одной из процедур у нее появились острые головные боли, жар, слабость в мышцах и трудности с дыханием.

Я бросил карьеру, чтобы полностью посвятить себя Джине. Теперь я стараюсь делать все, чтобы она прожила как можно дольше. Я верю, что эта жертва оправдана Чак Норрис

Отдельной темой в биографии Норриса стоит история его внебрачной дочери Дины. Она родилась в 1963 году в результате мимолетного романа актера во время его службы в ВВС в Калифорнии. О существовании ребенка Чак не знал почти три десятилетия, пока в 1991 году Дина сама не написала ему письмо. В 2004 году в своих мемуарах актер признал дочь. По состоянию на 2017 год у Норриса было 13 внуков.

Чак Норрис с женой на Рождество в 2025 году. Фото: instagram.com/chucknorris

Ранее сообщалось, что в этот же день умер патриарх Филарет. "Телеграф" писал, что просил украинцев предстоятель УПЦ КП в завещании.