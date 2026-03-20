С рыжей шевелюрой и фирменными усами: как Чак Норрис выглядел в молодости и чем занимался (фото)

Любовь к спорту Норрису привил его отчим

В возрасте 86 лет скончался известный киноактер Чак Норрис. Однако его непобедимая сила, харизма и культовые роли навсегда останутся в памяти миллионов зрителей. К актерской карьере Норрис не стремился, он добивался успеха совершенно в другой сфере.

"Телеграф" решил выяснить, как Чак Норрис выглядел в молодости и чем увлекался. Мы узнали некоторые факты из его жизни.

Каким Чак Норрис был в молодости

Карлос Рэй Норрис родился 10 марта 1940 года в маленьком городке Райан, штат Оклахома. Его детство было довольно непростым. Отец не уделял сыну внимания и страдал алкоголизмом, поэтому семья жила скромно, часто переезжала с места на место и и порой ютилась в полуприцепах.

Чак Норрис, Фото: Getty Images

В детстве Норрис был застенчивым и часто становился объектом насмешек сверстников из-за своего происхождения (у него были ирландские и индейские корни), и в те года он еще не умел постоять за себя.

После развода родителей мать будущего актера вышла замуж второй раз и отчим привил Чаку любовь к спорту и физической активности. В 18 лет Норрис поступил на службу в ВВС США и был направлен в Южную Корею, где начал заниматься дзюдо, а позже открыл для себя тхэквондо. Это определило его будущий путь. Во время службы он получил прозвище "Чак" (сокращение от английского варианта имени Карлос — Чарльз).

Чак Норрис в молодости носил густую шевелюру, Фото: Getty Images

Вернувшись в США, в 1963 году Чак открыл первую школу карате, а затем вторую. В 1965 году он выиграл Лос-Анджелесский чемпионат всех звезд, а в 1968-м стал чемпионом мира в полутяжелом весе и удерживал этот титул семь лет.

У Чака Норриса были свои школы каратэ, Фото: Getty Images

В 1960-х Норрис тренировался вместе с Брюсом Ли, с которым позже снялся в фильме "Путь дракона", который дал старт его кинокарьере. В тот период Норрис ходил с гладко выбритой челюстью и аккуратной стрижкой с длинными бакенбардами.

Чак Норрис в начале карьеры, Фото: Getty Images

В 1980-х — 1990-х, когда карьера пошла вверх, у Чака сформировался его классический образ: густые рыжие волосы средней длины и фирменные усы.

Чак Норрис с фирменными усами, Фото: Getty Images

Позже он отпустил бородку и этот образ закрепился за ним благодаря сериалу "Крутой Уокер". Такой стиль на долгие годы стал его визитной карточкой.

Чак Норрис в образе техасского ренджера, Фото: Getty Images

В 1980-х Чак был лицом рекламных кампаний, включая Action Jeans, что укрепило его имидж "крутого парня". Он продолжал увлекаться спортом и активно снимался в кино до 2024 года. Последняя картина с его участием называется "Агент разведки".

