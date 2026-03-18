Напоминает зону отчуждения: как выглядит курортная Кирилловка после четырёх лет оккупации

Вместо наполненных пляжей – пустота, а цены напоминают курорты в Египте и Турции

Кирилловка в оккупации с 2022 года, российские войска зашли в поселок почти сразу после начала полномасштабного вторжения и находятся в курортном поселке уже 4 года. За это время полномасштабной войны захватчики России превратили некогда популярное место отдыха — в призрак.

"Телеграф", ссылаясь на Запорожский центр расследований, расскажет, как за это время изменилась Кирилловка. Городок за время так называемого "правления" оккупационных войск коренным образом изменился.

Это был "особый рай"

Для жителей Запорожского края и всей страны Кирилловка была "своим" местом: кто-то обожал косу Пересып, кто-то — шумную "Федотку", а кто-то искал покоя на Бирючем острове. Традиционные ритуалы — фото с оленем на въезде, соревнования "кто быстрее доплывет до косы", вечеринки в "Техасе" или адреналин в луна-парке — стали частью личной истории миллионов людей.

Центр Кирилловки до полномасштбной войны

Каждый находил здесь вариант по карману: от элитных гостиничных комплексов до уютных детских лагерей и бюджетного частного сектора.

Как выглядели пляжи в Кирилловке до 2022 года

Нога оккупанта уничтожила туристический бизнес

Но в марте 2022 года, когда в поселок зашли российские оккупационные войска, значительная часть коренного населения была вынуждена покинуть дома, а рекреационная инфраструктура на побережье перешла под контроль оккупантов, причем большинство объектов сейчас просто приходят в упадок.

До начала полномасштабной агрессии РФ в Кирилловке полноценно функционировало более полутысячи баз отдыха. Туристический сезон традиционно стартовал в мае и не утихал до середины сентября.

Кирилловка до полномасштабной войны

Бывшие владельцы бизнеса с ностальгией вспоминают "золотые времена". Например, одна из предпринимателей, державшая бизнес на Федотовой косе в течение 17 лет, рассказывает, что даже в сентябре — во время бархатного сезона — на побережье царило движение. Несмотря на чистое и спокойное море, на базах всегда были гости, а к популярным точкам с чебуреками на рынках выстраивались очереди.

Кирилловка была настоящим клондайком для молодежи и студентов, которые съезжались сюда на сезонные подработки в аквапарках или торговых палатках. Ежегодно поселок принимал около 2 миллионов туристов. Приезжали даже из Беларуси и России, ведь Азовское море мелкое и теплое, а отдых могли позволить все.

На пляже в Кирилловке яблоку негде было упасть

Даже сейчас в реестрах Opendatabot все еще числятся 224 украинских компаний, закрепленных за Кирилловской общиной, хотя многие предприниматели были вынуждены релокировать свой бизнес. Сегодня же зарабатывать здесь просто не на ком.

Строгие будни в оккупации

С приходом захватчиков началась волна так называемой "национализации". Оккупационная администрация просто объявляла базы отдыха "бесхозными" и присваивала их. В первую очередь, под удар попали объекты тех владельцев, которые проявили патриотическую позицию и отказались работать на врага. Часть имущества разворовали, часть разрушили. Хотя нашлись и коллаборанты, согласившиеся вести бизнес по правилам оккупантов.

Большинство киосков на рынке стоят закрыты даже летом. Фото: скриншот из TikTok, Запорожский центр расследований

Статистика показывает реальный масштаб упадка. По данным оккупантов, в 2024 году на весь регион (Кирилловка, Бердянск, Приморск) работало около 300 заведений размещения. В 2025 году ситуация не улучшилась. В российских реестрах в Кирилловке зафиксировано только 55 юрлиц и 130 частных предпринимателей. Количество туристов катастрофически упало: вместо миллионов, в 2024 году приехало всего около 70 тысяч человек.

Для россиянки это, возможно, и многие, но украинцы помнят… Фото: скриншот из TikTok, Запорожский центр расследований

Основными "отдыхателями" стали жители ближайших оккупированных городов, таких как Мелитополь или Энергодар. Россияне же не спешат ехать на отдых фактически в зону боевых действий, где к тому же море часто страдает от нашествия медуз, водорослей или даже мин.

Цены и "развлечения" под "русским миром"

Стоимость отдыха в оккупированной Кирилловке не соответствует качеству сервиса. Например, номер на двоих с общей кухней и санузлом в 800 метрах от моря стоит около 2500–3000 рублей (примерно 32–38 долларов). Местные отмечают, что за такие деньги иногда дешевле съездить в Турцию или Крым, где условия будут значительно лучше.

Беспорядок по турецким ценам. Фото: скриншот из TikTok, Запорожский центр расследований

С развлекательных объектов продолжают работать аквапарк (переименованный в "Русские Мальдивы") и дельфинарий "Оскар", однако цены там остаются недоступными для большинства.

Призрачные обещания окупантов и печальная реальность

Оккупационные власти регулярно отчитываются о планах создать здесь "туристическую Мекку", рисуют генпланы развития до 2044 года с пассажирскими судами в Мелитополь и обещают субсидии. Но на практике туристы видят другую картину: пустые рынки, заброшенные домики, зарастающие травой берега и замерзшее море, которое зимой надвинулось на сами здания.

"Несмотря на четыре года оккупации, Кирилловка не исчезла из сердца украинцев. Она продолжает жить в воспоминаниях о летних каникулах и счастливых моментах, оставаясь тем местом, куда каждый мечтает вернуться после увольнения", — пишут в Запорожском центре расследований.

Ранее "Телеграф" писал об истории поселка в Киевской области, где нашли остатки мамонта.