Россияне готовят весеннее наступление? Жорин из "Тройки" объяснил, что на самом деле происходит на фронте

Враг не прекращает штурмовые действия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне готовят весеннее наступление. Как пояснил "Телеграфу" заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин, враг и не переставал наступать, но может увеличить динамику.

Дело в том, что они и не переставали наступать. Нам очень нравятся такие "сезонные" названия: летнее наступление, весеннее, зимнее… Мы каждый раз его ждем, хотя по факту ни одно из них реально сезонным не было. То есть не было такого, что в начале лета наступление началось и в августе вдруг закончилось. Нам так удобнее, наверно, или просто нравятся такие названия, Максим Жорин

Он подчеркнул, что на самом деле наступление российских войск происходит постоянно. Враг ежедневно совершает штурмовые действия, в том числе и в полосе ответственности Третьего армейского корпуса.

Своего желания продвигаться вперед враг не оставил. Но ждать ли увеличения динамики? Думаю, что да. И, в первую очередь, это будет связано с перекидыванием сил и пополнением личного состава их подразделений, над чем россияне сейчас и работают, — сказал Жорин

Откуда Россия берет "живую силу" для фронта

Он объяснил, как россиянам удается пополнять резервы личного состава, ведь "большой" мобилизации в России еще нет. По словам заместителя командира "Тройки", частичная мобилизация в России все равно происходит.

Во-вторых, у них широко развернута контрактная история, дающая свои результаты. Правда, она уменьшается, идет на убыль, тем не менее, дает им много ресурса, — добавил военный.

Третий фактор, который следует учитывать, говорит Жорин, это то, что Россия — репрессивная страна. Там используются все инструменты, чтобы без официального объявления мобилизации найти возможности переместить людей на линию столкновения.

Как? Через правоохранительные органы, разные службы, социальное положение. То есть они используют все свои инструменты, чтобы человек попал на фронт без объявления мобилизации. И этот процент, наверное, сейчас соразмерен с контрактным пополнением, – объяснил Максим Жорин

Что сказал Зеленский о весеннем наступлении

На пресс-конференции 8 марта президент заявил, что Россия готовит новое весеннее наступление. Его основной целью является захват территорий на востоке страны, прежде всего, в Донецкой области. Однако враг вынужден откладывать наступление, так как его планы постоянно срывают украинские военные.

