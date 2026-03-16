Харьков накроют затяжные дожди: когда нужно брать зонтик

Плохая погода будет держаться еще некоторое время

Погода в Харькове в конце марта покажет свой характер. Город покроют затяжные осадки, а температурные показатели после весеннего тепла заметно упадут.

Синоптики метеорологического ресурса Meteofor прогнозируют длительный период дождей, который затянется до середины апреля. "Телеграф" расскажет поподробнее.

Прогноз на конец марта

Последняя неделя марта начнется довольно оптимистично. В понедельник и вторник (23-24 марта) харьковчан еще будет радовать солнце, а воздух прогреется до +12…+15°C. Среда станет пиковым днем тепла с показателем +16°C.

Погода в Харькове

Однако с четверга, 26 марта, небо затянет облаками, и в городе начнутся регулярные осадки. Температура начнет постепенно снижаться:

26-27 марта: облачно, возможен небольшой дождь, днем до +14°C .

28-29 марта: интенсивность осадков вырастет, столбики термометров опустятся до +12…+13°C, а ночная температура будет колебаться в пределах +6…+7°C.

По данным метеорологов, начало апреля не принесет облегчения. Первая половина месяца пройдет под аккомпанемент постоянных дождей.

С 1 по 5 апреля ожидается стабильно пасмурная погода с дневной температурой около +10…+11°C. Наиболее прохладным периодом станут 6 и 7 апреля, когда днем не выше +9°C, а дожди усилятся.

Немного теплеть начнет только после 12 апреля, когда температура поднимется до +13°C, однако солнечных дней в первые две недели практически не предполагается. Жителям Харькова советуют не прятать зонтики и готовиться к высокой влажности воздуха.

Ранее "Телеграф" писал, что в Днепре может ударить летняя температура.