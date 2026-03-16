Харків накриють затяжні дощі: коли треба брати парасольку

Погана погода триматиметься ще певний час

Погода у Харкові наприкінці березня ще покаже свій характер. Місто вкриють затяжні опади, а температурні показники після весняного тепла помітно впадуть.

Синоптики метеорологічного ресурсу Meteofor прогнозують тривалий період дощів, який затягнеться до середини квітня. "Телеграф" розповість детальніше.

Прогноз на кінець березня

Останній тиждень березня почнеться досить оптимістично. У понеділок та вівторок (23-24 березня) харків'ян ще радуватиме сонце, а повітря прогріється до +12…+15°C. Середа стане піковим днем тепла із показником +16°C.

Проте вже з четверга, 26 березня, небо затягне хмарами, і в місті розпочнуться регулярні опади. Температура почне поступово знижуватися:

26-27 березня: хмарно, можливий невеликий дощ, вдень до +14°C .

28-29 березня: інтенсивність опадів зросте, стовпчики термометрів опустяться до +12…+13°C, а нічна температура коливатиметься в межах +6…+7°C.

За даними метеорологів, початок квітня не принесе полегшення. Перша половина місяця пройде під акомпанемент постійних дощів.

З 1 по 5 квітня очікується стабільно похмура погода з денною температурою близько +10…+11°C. Найбільш прохолодним періодом стануть 6 та 7 квітня, коли вдень буде не вище +9°C, а дощі посиляться.

Трохи теплішати почне лише після 12 квітня, коли температура підніметься до +13°C, проте сонячних днів у перші два тижні місяця практично не передбачається. Мешканцям Харкова радять не ховати парасольки та готуватися до високої вологості повітря.

