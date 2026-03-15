В Днепр скоро ворвется летняя погода: когда ночью температура может подняться до +14

Когда в городе станет очень тепло

В конце марта в Днепре ожидается необычно теплая погода, которая может больше напоминать начало лета, чем весны.

По предварительным прогнозам синоптиков из "Погода.Мета", после умеренно прохладной недели температура воздуха в городе начнёт стремительно расти и может достичь +18 днём и +14 градусов ночью.

В ближайшие дни погода останется относительно стабильной: днём прогнозируется от +5 °C до +9 °C, а ночью температура будет держаться в пределах +2…+4 °C. Небо преимущественно будет облачным, однако существенных осадков синоптики пока не прогнозируют.

Однако уже после 23 марта в регионе начнется резкое потепление. Дневная температура быстро поднимется до +12…+14 °C, а ночные показатели достигнут +8…+11 °C. Наиболее ощутимое потепление прогнозируют во второй половине последней недели месяца. По предварительным прогнозам, 26-27 марта днем воздух может прогреться до +17…+18 °C, а ночью температура будет оставаться на уровне около +13…+14 °C. С 29 марта температура нормализуется.

Когда значительно потеплеет. Фото: Погода.Мета

В знаменитой пустыне выпал снег — принесет ли это непогоду в Украину?

На днях в пустыне Сахара выпал снег, объясняемый резким вторжением холодного воздуха из Европы. Поэтому возник вопрос, могут ли такие воздушные массы принести аномальный холод и в Украину. Как пояснила "Телеграфу" синоптикиня Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, эти погодные процессы не связаны между собой, поэтому оснований для беспокойства нет.

