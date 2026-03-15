Еще подморозит? Какой будет погода во Львове в конце марта

Осадков практически не будет

Львов сейчас наслаждается весенним теплом, но середина марта может принести похолодание. Во второй половине месяца синоптики прогнозируют теплые, сухие дни с дневными температурами от +10 °C, а ночью возможны заморозки до 0 °C.

Какой именно будет погода в городе с 15 марта, прогнозируют в "Weather".

С 15 по 21 марта Львов ожидает теплая, но переменная облачность. Синоптики прогнозируют, что дневная температура воздуха будет в основном держаться в пределах +11…+13 °C, местами до +15, тогда как ночью показатели могут опускаться до 0…+1 °C.

В конце месяца температура будет постепенно расти от +11 до +16 градусов. В общем, в городе не будет холоднее +15 градусов. В то же время, синоптики предупреждают о периодических осадках — в марте в регионе дожди могут идти 27 числа.

В Украине может выпасть снег с середины марта

Начало марта радует украинцев теплой и солнечной погодой, но уже с середины Украину ожидает похолодание с небольшим снегом и дождями. Об этом синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу" в материале "Будет до +19 ° С. Какие регионы ожидает аномальная весенняя погода в марте".

По его прогнозу, с 14 марта дневные температуры снизятся на 2-4°С из-за поступления прохладного воздуха из центральных районов Азии. Значительное ухудшение погодных условий ожидается с 16 марта.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в знаменитой пустыне выпал снег. Мы разобрались, повлияет ли это на погоду в Украине.